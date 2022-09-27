CHP’li Girgin: Geçici işçiyle yangın söndürülmez

27 Eylül 2022 Salı, 09:38

Muğla Büyükşehir Belediyesi, itfai olaylara daha etkin ve yerinde müdahale için 27 yeni ve donanımlı aracı, 25 Eylül – 1 Ekim İtfaiye Haftası’nda düzenlenen törenle, hizmete sundu. Törende konuşan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün 2021 faaliyet raporunda, iklim değişikliğinden dolayı Türkiye’de yangının çoğalacağının ve ormanların yüzde 60'ının da yangına hassas alan olduğunun yazdığını belirterek, “Risk varsa tedbir de olmalı mantığıyla hareket edilmesi lazım. Ancak anında ve yerinde yapılan müdahale ile yangınları önleyebilirsiniz. Bunun için devlet olarak tüm tedbirleri almış olmanız lazım. Üzülerek gördüğümüz şu, hava filosunun oluşturulmasında maalesef sınıfta kaldık” dedi.

"6 KİŞİ ÇALIŞMASI GEREKEN ARAZÖZLER DE 3 KİŞİ YA VAR YA YOK"

Girgin, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sayıştay 2021 yılı raporlarına göre 8 bin 600 kadrolu yangın işçisi eksik, bunlarında 2 bin kişisini taşıma yoluyla gidermeye çalıştık. Geçici işçiyle yangın söndürülmez” diyen Girgin, “Bu konu da eğitim çok önemli. Eğitim ile ilgili ne yaptık? Antalya'da eğitim ile ilgili alan şu an daboş. Buca'daki eğitim merkezini de kapattık. Geçici yangın işçileriyle de tedbir almaya çalıştık. 6 kişi çalışması gereken arazözler de 3 kişi ya var ya yok.

“ORMAN KÖYLÜSÜ ORMANA HASIM HALİNE GETİRİLDİ”

Orman köylüsü eskiden mükellefti, ormana hısımdı, orman köylüsü ormana hasım haline getirildi. Çok iyi biliyorum tanık olduk bizzat, geçen seneki yangınlarda Sungur köyünde yangın çıkmıştı. Gerek devlet gerekse Büyükşehrimizin ekipleri müdahale etmeden önce Sungur köylüleri odun motorlarıyla, testereleriyle, tırmıklarıyla yangına müdahale etmiş ve o yangını gözlem altına almışlardı. Bu ne demek? Orman köylülerinin de yangın söndürmedeki işlevi yeniden eskiye döndürülmeli. Orman muhafaza memurları var. Geçmişte orman muhafaza memurlarının görevi neydi? Ormanlık alanlarda yangına hassas alanların tespit edilmesi, korunması ve önlemler alınmasıydı. Şimdi ne oldu? Orman muhafaza memurlarının görevi orman kesimleriyle işlevlendirildi. Yani eğer siz ormanları korunması gereken, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir varlık olarak değil de para olarak görürseniz o alandaki bütün yatırımlardan elinizi eteğinizi çekersiniz. Olan milli servetimize oldu. Bununla ilgili mecliste ve diğer platformlarda dilimiz döndüğünce komisyonlarda bunları söylüyoruz.

“EMEĞİNİZ ÇABANIZ KASITLI OLARAK GÖRMEZDEN GELİNİYOR”

Bizim Muğla itfaiye teşkilatımız en ufak bir yangın ihbarı aldığı andan itibaren hiç panik yapmadan, herkes görevini biliyor. Bir an önce yangını söndürmeye çalışıyor ve başarılı oluyor. Hepinizle gurur duyuyoruz. Kimileri sizin bu emeğinizi, çabanızı, kasıtlı olarak görmezden gelse de tüm Muğla ve tüm Türkiye Muğla itfaiye teşkilatının emeğinin ne kadar büyük olduğunu biliyor.”