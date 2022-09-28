CHP’li Girgin: Kamu sosyal tesislerindeki işçiler üvey evlat mı?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:09

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kamu sosyal tesislerindeki işçilerin kadroya geçiş sürecinde kapsam dışı bırakılmasını TBMM gündemine taşıdı. Menteşe ilçesinde Öğretmen Evi önünden iktidara seslenen Girgin; “Üniversitelerin Sosyal Tesisleri, Öğretmen Evleri, Akşam Sanat Okulları, Polis Evleri ve Hâkim Evleri’nde çalışan işçilerin kadro talebini duyun” dedi.

Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yazılı yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergeleriyle, kamu sosyal tesislerinde istihdam edilmekte olan tüm işçilerin; Kamu İktisadi Teşebbüslerinde kapsam dışı kalmış alt işveren işçileri ile birlikte devletin sürekli işçi kadrosuna alınması çağrısında bulunan CHP’li Girgin, “Kamuda taşeron işçiliğine son verme iddiasıyla 2017’de çıkarılan 696 sayılı KHK taşeron yarasına derman olmadı. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışmakta olan alt işveren işçileri ile (696 sayılı KHK de açıkça yer verilmiş olmamakla birlikte) Kamu Sosyal Tesislerinde çalışanlar kapsam dışı bırakıldı. ‘Amasız, fakatsız, ayrımsız’ kadro sözü tutulmadı.Kapsam dışı bırakılan Üniversitelerin Sosyal Tesisleri, Öğretmen Evleri, Akşam Sanat Okulları, Polis Evleri ve Hâkim Evleri gibi kurum ve kuruluşlarda çalışan işçilerin talepleri mutlaka dikkate alınmalıdır. İster idariciler eliyle işletilsin, ister taşeron eliyle işletilsin tüm yasal sorumluluk ilgili bakanlıklardadır. Dolayısızyla köklü çözüm bu bakanlıklarda çalışan tüm işçilerin kadroya alınmasıdır” diye konuştu.

“KAMU SOSYAL TESİSLERİ KAMU HİZMETİ VERİYOR, TAŞERON OLMAZ!”

Yazılı bir de basın açıklaması yapan Süleyman Girgin, “İşçilere görülen taşeron zulmünün hiçbir açıklaması yoktur. Kamuda taşeron olmaz. Bu yönde yargı kararları mevcuttur. Göz göre göre bir hukuksuzluk devam ettiriliyor. Örneğin, Öğretmenevleri ister atanan idareciler eliyle işletilsin, ister taşeron yoluyla işletilsin, tüm yasal sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığının üstündedir. O zaman, fiili durumun Bakanlığa hiçbir faydası bulunmamakta, hatta başka idareci veya alt işverenlerin tüm risk ve sorumlulukları bizzat bakanlıkça üstlenilmiş olmaktadır. Bu karışık yapıya son verilerek, daha verimli bir işletme yürütmek mümkündür. Onun için Öğretmenevlerinde çalışan işçilerin zaten hukuken tek işveren görünen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde işçi kadrosuna alınmalarında sayısız fayda vardır. Adeta bu kurum ve kuruluşlar; hizmet sundukları alanlar itibariyle özel sektöre örnek olmanın yanında, kendi bünyelerindeki asıl hizmetlerin verimliliğine büyük katkı sağlamaktadırlar. Bir bakıma sosyal devlet ilkesinin önemli bir görevini ifa etmektedirler.

Buralarda istihdam edilmekte olan tüm işçilerin; Kamu İktisadi Teşebbüslerinde kapsam dışı kalmış alt işveren işçileri ile birlikte devletin sürekli işçi kadrosuna alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“TAŞERON SİSTEMİ ÖRGÜTLENMEYE ENGEL”

İşçilerin örgütlenmesinin önüne geçildiğinin belirten CHP Girgin, “İlgili yasaların açık düzenlemelerine rağmen ne yazık ki bu kurum ve kuruluşlarda çalışanların ilk işe alınmalarından itibaren çalışma şartları, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri başta olmak üzere, istihdam güvenceleri vb. hususlar ilgili kurum yöneticilerinin adeta iki dudağı arasına sıkışmış durumdadır. Ülkemiz uygulamaları bakımından ilk dönemden bugüne kamuda istihdam edilen işçilerin tamamına yakını örgütlenmiş, toplu iş sözleşmesi hakkına sahip olmuştur. Ancak bahsi geçen bu kurumlarda çalışan işçilerin büyük çoğunluğunun örgütlenmeleri engellenmiş; örgütlenenlere de kamu işçilerine sağlanan hakların asgarisi dahi verilmemiştir. Bu ayrımcılık değil de nedir?” dedi.

“GELİYORUZ, TAŞERON SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ!”

CHP iktidarında bunun değişeceğinin aktaran Girgin, “Ancak hiçbir işçimiz umutsuzluğa kapılmamalıdır. 5’li çetelerin, faiz baronlarının dönemi sona eriyor. Alın terinin hakkını alacağı bir düzeni kurmamıza ramak kaldı. Belediyelerden, karayollarına, kamu sosyal tesislerindeki taşeronlardan, hastanelere ve 4/C’lilerin sorunlarına bütün sorunları sendikalarla beraber emeğin lehine çözeceğiz. Biz emek en yüce değerdir derken sadece bugünün rant düzenini eleştirmiyor, yarının Türkiye’sinin de demokratikleşmesinin anahtarını vurguluyoruz. Emeğin örgütlü gücüyle bütün sorunların çözülmesi için mücadele ediyoruz. Geliyoruz, taşeron sorununu çözeceğiz!” diye konuştu.