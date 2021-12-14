CHP'li Girgin'den Bakan Karaismailoğlu’na 'Muğla' soruları

14 Aralık 2021 Salı, 11:50

TBMM Genel Kurulu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmesinde Bakan Adil Karaismailoğlu’na Muğla hakkında sorular soran CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, dile getirdiği soruların takipçisi olacaklarını ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.

"HAYALLER BATTI ÇIKTI, GERÇEKLER OLDU BİTTİ"

“Garaj önünde Battı çıktı yapılacak, trafik akışı güvenli ve rahat bir hale gelirken, bulvar kenarında oluşturulacak modern cepler ile sürücülerin işyerleri önünde kolayca duraklamaları ve alış veriş yapmalarının önü açılacak. İnönü Bulvarı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak ivedilikle ticarete açılacak” denilerek seçim vaadinde bulunulurken kurum görüşleri alınmadan ulaşım ana planıyla uygunluğu kontrol edilmeden, kentteki günlük yaşam ve kentin olağan kullanımı dikkate alınmadan oldu bittiye getirilen proje sonunda maalesef vatandaşlarımız ve esnaflarımız mağdur edilmiştir diyen Girgin Bakan Adil Karaisaoğlu’na şu soruyu sordu:

"VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİ GİDERMEK İÇİN ÇALIŞMANIZ VAR MI?"

“Yatağan’da battı çıktı yapacağız." vaadiyle işbaşına gelip, Belediye, Karayolları, Bakanlığınız tarafından oldubittiye getirilerek yapılan, kamu yararına da aykırı olduğu mahkeme kararıyla tescillenmiş olan otobanvari yol için vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmanız var mı?

"MENTEŞE-KÖTEKLİ’YE AKILLI KAVŞAK DEĞİL KATLI KAVŞAK"

CHP’li Girgin “Bekleme su¨relerinin azaltılması ve ulas¸ılabilirligˆin kolaylas¸tırması ic¸in katlı kavs¸ak yapılarak vatandaşı canından bezdiren trafik yoğunluğu sorunu c¸o¨zu¨me kavus¸turulmalıdır” diyerek Menteşe’de bulunan akıllı kavşağın mevcut trafik yoğunluğu kaldırmadığını belirtti ve çözümün katlı kavşakta olduğuna dikkat çekti. Girgin bakana “Kötekli katlı kavşak yapımı ne zaman başlayacak?, ve Menteşe ilçesi Yerkesik-Dirgime kavşağı yapımı ne zaman tamamlanacak sorularını sordu.

"MUĞLA-KALE YOL ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in bir diğer sorusu da Denizli Muğla yol çalışması idi.

‘’Yapımı yıllardır bitmeyen ve çok ciddi bir trafik yoğunluğu olan Muğla - Kale yolu hem bölge halkı için hem de bu yolu kullanan tüm vatandaşlarımız için önem arzetmektedir. Muğla ilinin genelini ve özellike Bodrum, Marmaris, Datça gibi önemli turizm merkezlerini Denizli, Afyon ve Ankara gibi önemli merkezler olmak üzere Anadolu'nun iç kesimlerine bağlayan önemli ve trafik yoğunluğu yüksek bir ulaşım güzergahıdır.’’ Diyen Girgin Denizli-Kale yolunun ne zaman tamamlanacağını sordu.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİ GENELGELERLE ENGELLEMESİNE SON VERİLECEK Mİ?"

“24 yıla yakın bir sürede Milas Havaalanı Taksi İşletmecileri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nce gerçekleştirilen hizmet konusunda yeniden kiralama yapılmamış ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi bir görüş veya değerlendirme istenmeden ihaleye çıkılmıştır” diyen Girgin “Devlet Hava Meydanları İşletmesinin, Büyükşehir Belediyelerinin yasal yetkisi ve yargı kararları olmasına rağmen, havaalanı yolcu taşımasını genelgelerle engelleme çalışmasına son verilecek mi?” Sorusunu yöneltti.

"ORTAKENT-YALIKAVAK TÜNEL VE YOL İMALATI NE ZAMAN BİTİRİLECEK?"

‘’Yalıkavak’ı Bodrum’a bağlayan güzergah coğrafi şartların zorluğu nedeniyle aşırı trafik yükü nedeniyle söz konusu güzergahta kazaların yaşandığını söyleyen Girgin Hem can, hem zaman, hem de mal kaybını önlemek amacıyla yolun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanına Ortakent-Yalıkavak tünel ve yol imalatı ne zaman bitirilecek? Sorusunu yöneltti.

"GÖCEK TÜNELİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?"

Her seçim öncesi müjdeler olsun diyerek Göcek tünelinin ücretsiz olacağı müjdesinin verilmesine rağmen yapılan ikinci tünelin de firmaya verildiğini ve 2032 yılına kadar olan sözleşmenin mahsup yoluyla 2025 yılına indirildiğini belirten Girgin tünelin ücretsiz olacağı sözünün tutulmasını isteyerek verilen söz tutulacak mı diye sordu.

"KARABEL TÜNELİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?"

“Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer İlçelerini, Burdur ve Antalya İllerine bağlayan karayolu üzerinde, Karabel Mevkinde toplam 6.720 metre uzunluğunda çift tüp olarak yapımına başlanan, Karabel Tünelinin bir kısmının yapımı tamamlanmış, kalan kısmının ise yapım süreci durdurulmuştur. "

diyen Girgin Bakan Adil Karaisaoğlu’na “Karabel tüneli niçin durdu, ne zaman tamamlanacak, oluşan kamu zararını kim karşılayacak?” diye sordu.

"FETHİYE SÖĞÜT YOLU NE ZAMAN TEK ŞERİTTEN KURTULACAK?"

“Yaz ayında milyonları aşan bir turizm alanı olmasının yanısıra geniş tarım ve ticarete sahip olan bölge yolu, mevcut hali nedeniyle can ve mal kayıpları yaşanmakta ve ticari aksamalara neden olmaktadır.” diyen Girgin “Fethiye-Söğüt yolu ne zaman tek şeritten kurtulacak?” Sorusunu yöneltti.