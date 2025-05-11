CHP’li Gökan Zeybek’ten Cumhuriyet’e 101. yıl ziyareti: Halkın sesi oluyor

Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 04:00

Ziyarette gazetenin basın tarihindeki yerine vurgu yapılırken Türkiye siyasetinin güncel gelişmeleri de gündeme geldi. Zeybek’i, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu ve Haber Müdürü Can Uğur karşıladığı. Gündeem ilişkin değerlerdirme yapan Zeybek, CHP’nin Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlattığı imza kampanyasına ilişkin bilgi verdi.

MİTİNGLER DEVAM EDECEK

Zeybek CHP’nin çarşamba ve cumartesi günleri düzenli olarak yaptığı mitinglerin devam edeceğini belirtti. Erken seçim çağrısına yönelik çalışmalarının da süreceğini belirten Zeybek, kamuoyunun gündemindeki anketlere de değindi. Zeybek anketlerde CHP’nin önde olduğunu anımsatırken oranların anketlerdeki farktan daha yüksek olacağının da altını çizdi. Zeybek, önümüzdeki dönemde CHP’nin hem hukuki hem de siyasal düzlemde atacağı adımlara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Dünyada ve ülkede siyasetin kritik dönemden geçtiğini anlatan Zeybek, “CHP, bu süreçte halkın demokrasi talebini en güçlü şekilde savunacak. Yerel yönetimlerden gelen deneyimimizi halkla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Ziyarette Zeybek, yurtdışında CHP adına yürütülen diplomatik ve kurumsal temaslara da değinirken bu temaslardaki izlenimlerini paylaştı. Zeybek Cumhuriyet’in halkın sesi olmaya devam ettiğini söyledi.