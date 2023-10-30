CHP’li Gökçen Bakan Bak’a KYK yurtlarındaki taciz iddialarını sordu

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:09

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:09

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşananlar hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Gökçen, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“Üniversite sayılarının ve kontenjanların artması ile her geçen yıl öğrencilerin barınma sorunu giderek büyüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı barınma sorununa bir çözüm olarak İzmir’de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) evlerini satın alarak Bayraklı KYK Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmete açtı. Ancak yurt açıldığı günden beri şikâyet üzerine şikâyet alıyor. Yurtta kalan öğrencilerin iddialarına göre yurtta internet ve sıcak su yok. Yurdun yerleşim yerlerine uzak konumundan kaynaklanan güvensizliğine dikkat çeken öğrenciler, çok sık tacize maruz kaldıklarını dile getiriyor. Yurtta temizliğin de yeterli olmadığını ve yurt açıldığından beri en az üç gencin haşereler tarafından ısırıldığı için hastaneye götürüldüğü bildirildi.”

Gökçen, Bakan Bak’a şu soruları yöneltti: