CHP’li Güney faturayı gösterdi, AKP’lilere sordu: ‘Madem Noel kötü, neden kurabiyesine 760 bin lira veriyorsun?’
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, AKP döneminden bir faturayı göstererek “Madem Noel kötü, madem Noel kutlanmaz; Noel dosyası yapıp 760 bin lira kurabiyeye niye veriyorsun?” diye sordu.
Beyoğlu Belediyesi Meclisi Şubat ayı 1'inci toplantısı dün yapıldı. AKP’li üyelerin söz aldığı, zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantıda konuşan Başkan İnan Güney, AKP döneminde yapılan Noel kutlamalarına verilmek üzere hediye alımı dosyasını gösterdi.
“MADEM NOEL KÖTÜ…”
Güney, “Yılbaşı ışıklandırmasından beri burada Noel, Noel deniyor. Noel de gayrimüslim vatandaşlarımızın bayramıdır. Kutlamak hepimizin boynunun borcudur. (Elindeki belgeyi göstererek) Ama bak Noel kutlamalarına verilmek üzere hediye alımı dosyası... 760 bin lira. Siz yapmışsınız. Madem Noel kötü, madem Noel kutlanmaz; Noel dosyası yapıp 760 bin lira kurabiyeye niye veriyorsun? O yüzden insanları hakir görmeyi, kendini üstün ırk görmeyi bırak. Boşver bunları, Türkiye 81 milyon, hepsi kardeş, hepsi değerli. Alevisi, Sünnisi, Yahudisi, Ermenisi, Hristiyanı hepsi değerli... ” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul'dan taşınan valizler dolusu dolar...'
- Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
- Celal Şengör'den korkutan 'Ege' açıklaması
- Orta Asya'da çarşaf, burka ve dini siyaset yasağı!
- Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması
- 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor
- Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- MGK Genel Sekreterliğine dikkat çeken atama!
- Ege’de deprem fırtınası