CHP'li Gürer'den Bakan Pakdemirli'ye tepki: Bana bakacak yüzünüz yok mu?

10 Aralık 2021 Cuma, 21:07

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye dönerek, "Bana bakacak yüzünüz yok mu? Bari bana bakın, anlattığımı dinleyin sayın Bakan" dedi. Gürer ile Pakdemirli arasında kısa süreli gerginlik çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde CHP Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Cavit Arı, bağımsız ve tarafsız bir yargının millet adına karar verilebileceğini belirterek "Yasama, yürütme, yargı erklerinin bugün neredeyse tek elden yürütüldüğü bir sistemle karşı karşıya bulunmaktayız. Bir siyasi parti genel başkanının mahkemeye yargıç atadığı bir yerde adalet olur mu veya bağımsız ve tarafsız adalet olabilir mi?" diye sordu.

ARI: YARGIDAKİ SİYASİ KİMLİKLERİ AYIKLAYIN

Cumhuriyet savcılarının bile özgürlüğünün elinden alındığını belirten Arı, başsavcıların iktidarın iki dudağı arasında olduğunu, iktidarın istemediği hiçbir davanın açılamadığını ifade etti.

Türkiye'de yargıya güvenin kalmadığını belirten Arı, "Yargıdaki siyasi kimlikleri ayıklayın aksi halde adalet her geçen gün değer kaybediyor. Bu şartlarda tarafsız ve bağımsız yargının sadece ismi olur ama gerçeği olmaz" dedi.

BARUT: BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİ GÜBRE KULLANAMAZ DURUMA GELECEK

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, üre gübrenin tonunun 14 bin 500 liraya yükseldiğini belirterek "Böyle giderse çiftçilerimiz tüm ürünlerde gübre kullanamaz duruma gelecek. Bu da kalite ve verim kaybı demek" diye konuştu.

Buğdayda gıda krizinin kapıda olduğunu dile getiren Barut, "Sayın Bakan, bu buğdayı çiftçimizin elinden geçen yıl 2,25 liraya aldınız, şimdi ise yurt dışından bu buğdayın kilosunu 4,5-5 liraya ithal ediyorsunuz. Madem ithalata bu kadar para verecektiniz, elin yabancı çiftçilerine para kazandıracaktınız, bu parayı kendi çiftçimize verseydiniz" ifadesini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: SAVCILAR ORADA

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çiftçilerin bir karne verdiğini söyleyerek "Tarımdaki sorunları görememek 100 üzerinden 100, çiftçi maliyetlerini düşürememek 100 üzerinden 100, maliyetteki artışa önlem bulamamak yine 100 üzerinden 100, besiciye tam destek olamamak yine 100 üzerinden 100, tarımsal destekleme ve kanuna uymamak yine 100 üzerinden 100, 150 bin kişilik teşkilata sahip çıkamamak yine 100 üzerinden 100. Ayrıca size olumlu bir not veren bir kesim var. Türk çiftçisi değil, elin gavurunun çiftçisi, kendisini düşündüğünüz için size 100 üzerinde 100 veriyor" şeklinde konuştu.

Özer'in Tarım ve Orman Bakanlığındaki bir bürokrata ilişkin iddiaları üzerine Bakan Pakdemirli "Ne biliyorsan git, savcılar orada. Niye bugüne kadar gitmedin?" karşılığını verdi.

CHP'li Özer konuşmasının ardından iddiasına ilişkin bir dosyayı Pakdemirli'ye verdi.

MECLİS'TE GERGİNLİK ÇIKTI

CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, çiftçinin mutlu olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

Çiftçimizin mutlu olmasını istiyorsanız yem ve gübre fiyatlarını yarı yarıya indirin. Çiftçimize arpa taban fiyatı 1,750 lira verdiniz, yabancı ülke çiftçisinden tonu 4 bin 550 liradan arpa ithal ettiniz. Ekmeklik buğday için çiftçimize taban fiyat 2 bin 250 lira verdiniz, yabancı çiftçiden tonu 5 bin liradan buğday ithal ettiniz. Çiftçinin mutlu olmasını istiyorsanız yabancı çiftçiden ithal ettiğiniz buğday ile bize ödediğiniz taban fiyat arasındaki farkı hemen çiftçimize verin.

Üzerinde "Çocukların aktiviteleri ve dikkatleri üzerinde olumsuz etkisi bulunabilir" yazılı bir içeceğin düğün salonlarında dağıtıldığını anlatan Gürer, Bakan Pakdemirli'ye dönerek "Sentetik tatlandırıcı diye insan sağlığına zararlı bir ürünün Türkiye'ye 2015 yılından beri satılmasına izin vermeyi vicdanınız nasıl kabul ediyor?" diye sordu.

"Bana bakacak yüzünüz yok mu? Bari bana bakın, anlattığımı dinleyin sayın Bakan" diyen Gürer ile Bakan Pakdemirli arasında kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

'GERİ ZEKÂLI' GERİLİMİ

Meclis'te yaşanan gerilimde Pakdemirli, Gürer'e yönelik ''geri zekâlı' diye hakaret etti. Ardından Gürer de Pakdemirli'ye "Bana mı dedin geri zekâlı diye? Sensin geri zekâlı! Haddini bil!" şeklinde cevap verdi. Bunn üzerine Meclis'te gerginlik yaşandı.

PAKDEMİRLİ: HELALLEŞTİK

Meclis Başkanvekili Celal Adan, CHP milletvekillerinin konuşmalarını tamamlamasının ardından birleşime ara vererek grup başkanvekilleriyle görüşeceğini söyledi.

Verilen aranın ardından söz alan Pakdemirli, CHP'li Gürer ile görüştüğünü belirterek "Zaman zaman Meclisin tansiyonuyla beraber karşılıklı olarak maksadı aşan kelimeler olabiliyor. Bununla alakalı kendisiyle de içeride görüşmemizi yaptık. Karşılıklı olarak helalleştik" dedi.