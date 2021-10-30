CHP’li Gürsel Tekin: “Yoksul aile sayısı bir yılda 2 katına çıktı”

30 Ekim 2021 Cumartesi, 14:12

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizde bolluk bereket devam ediyor" sözlerine sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı 2022 raporuna göre Türkiye'de yardıma muhtaç yoksul aile sayısının bir yılda ikiye katlandığını belirten Tekin, "AKP, seçim kampanyalarında “Hayaldi gerçek oldu” sloganını hep kullanırdı. Bu sloganla, “hayal” düzeyinde kalanların “gerçek” olduğu vurgulanırdı. Evet, son yıllarda hayal bile edemeyeceğimiz pek çok şeyi gerçekleştirdiler. Mesela, iktidarın gelecek yılki “yol haritası” olan 2022 Yılı Yıllık Programına göre; devletten yardım alan yoksul aile sayısına 3 milyon 347 bin yeni yoksul ailenin eklendiğini resmen ilan edildi. Yani, ‘hayaldi gerçek oldu’ Son 1 yılda devlet yardımına muhtaç hale gelen aile sayısının 2'ye katlanarak 3.3 milyondan 6.6 milyona çıktı. Kimseyi kandırmayın. AKP demek, yoksulluk demek, sefalet demek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, AKP iktidarı döneminde önü alınamayan ekonomik krizler, yüksek enflasyon, temel tüketim ürünlerine art arda gelen zamlar ve gelir adaletsizliği nedeniyle yoksul sayısının katlanarak arttığına dikkat çeken Tekin, “40 milyon yurttaşımız açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Bolluk bunun neresinde? dedi

Türkiye’de toplam 24 milyon hane var. Yani rapora göre Türkiye’deki her 4 haneden biri yoksulluk yardımı alıyor diyen Tekin, AKP, şapkasını önüne koyarak, nerede yanlış yapıyoruz’ diye düşünmeli. Hayallerden bir an önce gerçeklere dönmeli ve toplumun yaşadığı mağduriyetlerin çözümüne yönelik bir takım düzenleme ve çalışmanın içine acilen girmelidir” diye konuştu.