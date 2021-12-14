CHP'li Hakverdi'den iktidara 'pasaport stokçuluğu' tepkisi

14 Aralık 2021 Salı, 10:13

CHP'li Hakverdi, sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerle, sistemin pasaport almak isteyen yurttaşlar için kapatıldığını belirtti.

E-devlet üzerinden pasaport başvurusu yapmak isteyenlere gelen, "Talebinize uygun başvuru bulunmamaktadır" şeklindeki bilgi notunu paylaşan Hakverdi, iktidarı 'stokçuluk yapmakla' suçladı.

Ali Haydar Hakverdi, mesajında, "1 Ocak itibarıyla yüzde 36.20 zamlanacak olan pasaport için sistem başvuru kabul etmiyor. Esnafı stokçulukla suçlayan iktidar, pasaportu zamlı tarifeden vermek için stokçuluk yapıyor!" ifadelerine yer verdi.