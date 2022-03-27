CHP'li İlgezdi açıkladı: AFAD mahkemenin kararına rağmen sınavı iptal etmedi

27 Mart 2022 Pazar, 12:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, daha önce AFAD’daki sözlü sınavda usulsüzlük yapıldığı iddiasını TBMM gündemine taşımıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İlgezdi’nin soru önergesine 21 Mart’ta verdiği yanıtta; “Yazılı sınavda 90 puan üzeri alan 44 adaydan üçünün sözlü sınavda 70 puan altında alarak başarısız olmuştur” açıklamasını yaptı.

Yaptığı açıklamada, KESK’e bağlı Yapı Yol Sen’in açtığı davada mahkemenin sınava ilişkin yürütmeyi durdurma kararının gerekçesini aktaran İlgezdi, şu değerlendirmeyi yaptı:

“MAHKEMEDE KAZANAN ADAYLAR TEKRAR SINAVA ÇAĞRILDI, ANCAK…”

“Mahkeme, ‘Kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca kamu hizmetinin ehil kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavda ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun ve objektif bir değerlendirme yapılamadığı’ sonucuyla sözlü sınavın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkemenin kararına rağmen sözlü sınavı iptal etmeyen AFAD yönetimi mahkemede kazanan adayları tekrar sınava çağırdı, ancak; bu kişilerin yerine atamalar zaten yapıldı.

Açıkça yazıyorum, 1, 2, 6, 7, 8 ve 9. olan ilk ondaki 6 aday elenirken, resmi yanıtta 3 kişi diyor bakanlık. Açıkça doğru olmayan bilgi veriyorlar, aklımızla alay etmeye kalkıyorlar. Soruyu tersten de sorduk. En düşük yazılı puanlı alan 5 kişiyi atadığınızı niye söylemiyorsunuz” dedi.

Mahkemenin sözlü sınavın uygun ve objektif olmadığı kararına rağmen bu sınavı iptal etmeyen AFAD yönetimi açıkça suç işliyor. Mahkemeyi kazananları sınava çağırması da tamamen yasayı dolanmak. Çünkü zaten yerlerine liyakatsiz atamaları yaptılar.”

NE OLMUŞTU?

İlgezdi’nin daha önce yaptığı açıklamaya göre; AFAD’ın görevde yükselme sınavının yazılısında en yüksek puanı alan ve 1, 2, 6, 7, 8 ve 9. olan adaylar sözlüden düşük puanlar verilerek elenirken, yazılı sınavda 68 alarak 515. sırada bulunan kişi, 99.2’lik puan ile sözlü sınavda birinci oldu. 69 puanla 473. olan kişi 99 ile sözlü sınavda ikinci olurken, 69 puanla 488. sırada bulunan kişi de 96.6 ile sözlü sınavda üçüncü sırada yer aldı. Yazılı sınavda aldığı 94 puan ile üçüncü sırada bulunan kişi ise 87.6 puan ile sözlü sınavda 54. sıraya geriledi.