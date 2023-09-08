CHP'li İlgezdi: ‘BTK kişisel bilgileri almaya devam ediyor’
CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) anayasaya aykırı olarak kişisel bilgileri almaya devam ettiğini açıkladı.
CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2020’de anayasaya aykırı olarak Türkiye’deki kişilerin tüm internet trafik verilerini ve kimlik bilgilerini servis sağlayıcılarından almaya başladığını söyledi.
Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin, BTK ilgili verdiği karara değinerek “Mahkeme; kişilerin internet trafiğinin ve içeriğinin BTK’ye iletilmesi konusundaki gizli yazıyı 2023’te iptal etti. Ancak, BTK bu konuda yeni bir düzenleme yapmadığı ve servis sağlayıcılarına bildirmediği için kayıtları almaya, anayasayı yok saymaya devam ediyor” dedi. aktarılıyor” dedi.
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