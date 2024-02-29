CHP’li İlgezdi dikkat çekti: ‘HIV vakaları dünyada azalırken Türkiye’de artıyor’

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, dünyanın pek çok ülkesinde HIV’in yayılmasına yönelik önlemlerle yeni vaka sayısının son 10 yılda azalmasına karşın Türkiye’de 4 kat arttığına dikkat çekerek, İnsanlar damgalanma ve dışlanma korkusuyla test yapmaktan kaçınıyor, vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği anonim test merkezleri olmalı" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:28
CHP’li İlgezdi dikkat çekti: ‘HIV vakaları dünyada azalırken Türkiye’de artıyor’
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, artan HIV vakalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Akkuş İlgezdi, “Son 10 yılda ülkemizde HIV pozitif olgusu dört kat arttı. Polikliniklere başka şikayetlerle gelen hastalar arasında her hafta 1-2 tane yeni vaka ortaya çıkıyor. Başka hastalık şüphesi ile tetkik için hastaneye yatan hastalar kendilerinde HIV enfeksiyonun pozitif olduğu öğreniliyor. O bölümlerde hasta ile temas halinde olan hekimler ve sağlık çalışanları da yüksek risk altında. Enfeksiyonu olup da bulaştırmaya devam eden, aynı zamanda bilmeyen çok kişi var. Bu sebeple test yaptırılmasına karşı teşvik çok önemli” ifadesini kullandı.

“13-18 YAŞ GRUBUNDA DA ARTIYOR”

Türkiye’de tespit edilen HIV pozitif bireylerin çoğunlukla 25-29 ve 30-34 yaş grubunda olduğunu ancak tüm yaş gruplarının bu riskle karşı karşıya bulunduğunu belirten İlgezdi, "Maalesef ülkemizde uyuşturucu kullanımının artışı ve kullananların yaş ortalamasının düşüşü ile 13-18 yaş grubunda HIV de artıyor. Dünya HIV hakkında bilgilendirme yaparak enfeksiyonun yayılmasını ciddi şekilde düşürürken, ülkemizde bu oran maalesef ciddi şekilde artış gösteriyor” dedi.

"ANONİM TEST MERKEZLERİ OLMALI"

Türkiye'de geçen yılın verilerine göre HIV ile yaşayan en az 36 bin 600 kişinin olduğunu, HIV'in neden olduğu enfeksiyonunun ileri evresinin ise AIDS olarak adlandırıldığını belirten İlgezdi, "HIV öyle bir enfeksiyon ki 10 yıl hiçbir şikâyet yapmadan normal hayatın sürdürülmesini sağlıyor. Ama bu şekilde devam ederken immün sistemini yıpratıyor ve bu duruma immün yaşlanma deniyor. Eğer 10 yılı geçirmişse hastanın geri dönüşü çok zor oluyor. İnsanlar damgalanma ve dışlanma korkusuyla test yapmaktan kaçınıyor, vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği anonim test merkezleri olmalı" dedi.


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