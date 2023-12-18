Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:32

Güncelleme: 18.12.2023 - 11:33

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi, öğrencilere yönelik düzenlediği bir etkinlikte HIV ve AIDS konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, dekan yardımcıları, ALKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilara İnan ile öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Haluk Erdoğan, yaptığı açıklamada, "2010’dan bu yana HIV ile yaşayan birey sayısı 9 kat arttı. HIV-AIDS hakkında bilgilenin, korunun ve tedavi olun. HIV bulaş riski yüksek davranışlardan kaçının veya daha az risk içeren yolları tercih edin" dedi. Erken tanı ve uygun tedavinin, HIV pozitif kişilerin AIDS döneminin gelişmesini önleyerek sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağladığını belirtti.

Prof. Dr. Dilara İnan ise Türkiye'de HIV'in başlıca bulaş yollarının cinsel temas, kan ve kan ürünleriyle, anneden bebeğe bulaştırma olduğunu vurgulayarak, "HIV riskli bir davranışınız olacaksa koruyucu ilaç tedavisi kullanabileceğinizi bilin. HIV şüpheli maruziyetiniz varsa mümkün olan en kısa sürede önleyici tedavi alın" ifadelerini kullandı.

Bu bilgilendirme toplantısı, öğrencilere HIV ve AIDS konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayarak sağlık alanında önleyici tedbirleri vurguladı.