CHP'li İlgezdi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na memur maaşlarını sordu: Verilen yanıt dikkat çekti

15 Nisan 2022 Cuma, 11:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, en düşük ve en yüksek memur maaşının kaç lira olduğunu sordu. Bakanlığın İlgezdi’ye gönderdiği yanıtta, “Söz konusu sorularınıza ilişkin bilgiler özel çalışma gerektirdiğinden başvurunuza cevap verilememiştir” denildi. Bu duruma tepki gösteren İlgezdi, “Sayın Bakan Nurettin Nebati’nin gözlerinin içine bakarak mı rakamları anlayacağız” dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, bilgi edinme kapsamında en düşük ve en yüksek memur maaşlarını kaç lira olduğunu sordu. Ancak Bakanlık, en düşük ve en yüksek memur maaşını açıklamadı. Bakanlığın İlgezdi’ye gönderdiği yanıtta “Söz konusu sorularınıza ilişkin bilgiler özel çalışma gerektirdiğinden başvurunuza cevap verilememiştir” denildi. İlgezdi, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“BAKANIN GÖZLERİNDEN Mİ ANLAYACAĞIZ?”

“Kamu maliyesini yöneten bir bakan, nasıl olur da en yüksek ve en düşük memur maaşlarını bilmez? Biz, bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan öğrenemezsek başka nereden öğreneceğiz? Sayın Bakan Nurettin Nebati’nin gözlerinin içine bakarak mı rakamları anlayacağız? Anlayabiliyorlarsa onlar Sayın Bakan’ın gözlerindeki ışıltıdan net rakamları bize söylesinler. Peki Sayın Bakan vatandaşın gözlerinin içindeki ışığın söndüğünü, gözlerindeki çaresizliği görüyor mu?

“MEMUR MAAŞLARI ORTAYA ÇIKMASIN DİYE AÇIKLAMIYORLAR”

Domatesin, yeşil soğanın, salatalığın 30 lira olduğu, patatesin 10 liraya yaklaştığı günleri yaşıyoruz. Ancak Bakanlık, bununla mücadele etmek yerine en düşük memur maaşlarını açıklamıyor ki asgari ücret düzeyinde maaş verdikleri ortaya çıkmasın. Diğer taraftan en yüksek maaşı da açıklamıyor ki ballı maaşlar alanlar; bir elleri yağda, bir elleri baldaki insanlar ortaya çıkmasın.

“7 AY SONRAYA UMUT SATIYOR”

‘Yaz gelsin pahalılık bitecek’ diyen Bakan, şimdi de enflasyonun düşmesi için yedi ay sonraya umut satıyor. Sayın Bakan’ın, kamu maliyesini yönettiğinden haberi yok. Bakanlık da her ay ödemesini yaptığı memur maaşlarını bilmediğini iddia ediyor. Kimi kandırıyorlar? Bu, tek adam rejiminin devlete verdiği zarardır.

“AÇIKLADIKLARI MAAŞTAN DAHA AZ ALANLAR VAR”

Bakanlığa özellikle en düşük memur maaşını bilgi edinme kapsamında resmi olarak sorduk. Yanıt vermediler, çünkü açıkladıkları en düşük memur maaşından bin lira daha az alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çalışan personel var. Bakanlıkta görev yapan, derecesi 1/4 olan 3600 ek göstergeli 24 yıllık teknik personelin mart maaşının 5 bin 365 lira olduğunu, geçen ay bordrolarını açıklayarak ortaya koydum.”