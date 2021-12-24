CHP’li İlgezdi'den, İlim Yayma Vakfı’nın Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlediği törene tepki

24 Aralık 2021 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İlim Yayma Vakfı’nın geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlediği ödül töreninin Dolmabahçe Sarayı’nda yapılmasına tepki gösterdi. İlgezdi, “Cumhuriyet yönetimiyle birlikte teokratik idareden laik hukuk devlet idaresine geçişin sembolü olan Dolmabahçe Sarayı, bu misyonundan uzaklaştırılıyor. Tek adam rejimine geçişle TBMM’den alınarak Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması yetmemiş olacak ki cumhuriyet değerleriyle kavgalı olanların burada ödüllendirilmesi ve ağırlanması normalleştiriliyor. Bu, iktidarın Cumhuriyete bakış açısını gösteren en net ideolojik tutumdur” dedi.

Tören için Tarihi Muayede Salonu’ndaki 124 metrekarelik antika halının kaldırıldığını, masa ve objelerin taşındığını söyleyen İlgezdi, “Neredeyse 200 yaşında olan parkeleri korumak için 84 milyon yurttaşımızın üzerinde yürümesi yasak ancak görünen o ki Cumhurbaşkanı’na serbest. Eğer bir vatandaş, Dolmabahçe Sarayı’na gelip tarihi bir objeyi yerinden oynatsaydı ya da düşürseydi hakkında ‘Korunması gerekli tarihi eserlere kasten zarar vermekten’ beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılırdı. Ancak söz konusu Cumhurbaşkanlığı olunca, bütün kanunlar devre dışı kalıyor” dedi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine de taşıyan İlgezdi, “Dolmabahçe başta olmak üzere milli saraylarımızı göz göre göre talan edenlerden, zarar verenlerden, kendi çıkarları için kullananlardan hesap sorulmayacaksa, kimden sorulacak?” sorusunu yöneltti.