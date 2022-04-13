CHP'li İrfan Kaplan'dan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 'ekmek kuponu' tepkisi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2 lira 50 kuruş olan ekmeği 1 lira ucuza almaları için vatandaşlara dağıttığı indirim kuponunu eleştiren CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, "Bu ucuz ekmek indirim kuponu, hükümetin utanç vesikasıdır” dedi.
CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yaptığı konuşmada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2 lira 50 kuruş olan ekmeği 1 lira ucuza almaları için vatandaşlara indirim kuponunu dağıtmasını eleştirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı kuponu gösteren Kaplan, şöyle konuştu:
“2 lira 50 kuruş olan ekmeği 1 lira ucuz almaları için vatandaşlara indirim kuponu dağıtıldı. Sarayın lüksü için milyonlarca lira harcanırken benim hemşerim ucuz ekmek kuponuna mahkûm olmuş durumda. Bu ucuz ekmek indirim kuponu, hükümetin utanç vesikasıdır. Sanki ülkede savaş durumu mu vardır? Bu, iktidarınızın bittiğinin göstergesidir.
“BU HALKI PERİŞAN ETTİNİZ”
Cumhuriyet Halk Partisi’ne yıllarca ‘Vatandaşa karne ile ekmek dağıttı’ diyerek saldırdınız. Oysa o yıllar savaş yıllarıydı. Büyük lokma ye, büyük konuşma sözüne uymadınız. Bitirdiniz, tükettiniz, bu halkı perişan ettiniz. Az kaldı vaktiniz, gideceksiniz.”
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