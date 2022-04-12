AKP'li Gaziantep Belediyesi'nden yurttaşlara hiçbir yerde geçmeyen 'ekmek fişi' dağıtıldı

12 Nisan 2022 Salı, 11:01

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar devam ediyor. En son Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılı kapsamında düzenlediği maratonun ihalesinin de yandaşa gittiği ortaya çıkmıştı. Belediye, yandaşa verdiği usulsüz ihalelerle gündem olmaya devam ederken bu sefer de yurttaşlara dağıtımının nasıl yapıldığı bilinmeyen ekmek indirim kuponunun verildiği ortaya çıktı.

Geçen günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Fırıncılar Odası, 200 gram somun ekmeğin fiyatının 2.5 liradan 1.5 liraya gerilediğini "müjde" diyerek duyurmuştu.

HİÇBİR MARKETTE GEÇMEYEN 'KARNE'

Belediye tarafından dağıtılan bu fişlerin ekmekte 1 buçuk lira indirim yaptığı iddia edilirken eski CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Avukat Umut Yılmaz, dün akşam iftara gittikleri bir ailenin elinde 30 adet bu fişten olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "BİM ve şehrin en ünlü marketi Oli'ye gittim. Buralarda fiş geçmiyor. Yurttaş ise ekmek fişi veriyorlar ama hiçbir market kabul etmiyor diyor" dedi.

"FATMA ŞAHİN SALTANATI"

Fişin kimlere ve nasıl verildiğinin bilinmediğini ifade eden Yılmaz, "Sorularımıza cevap alamıyoruz. Fatma Şahin artık şehrin sahibi gibi davranıyor" dedi.

ŞEKER KARNESİ DE GELİYOR

Yılmaz, bir aya kadar şeker fişlerinin ortaya çıkacağını söylerken, "Bu bir karne sistemi. Bizim karşı çıktığımızı bildikleri için karne değil fiş yazıyorlar. Bir aya kadar şeker karnesi ya da fişlerini de göreceğiz. Duyumlarını alıyorum" ifadelerini kullandı.