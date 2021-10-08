CHP'li Jale Nur Süllü, 'İktidar çevreyi ‘para kaynağı’ olarak görüyor'

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

İklim ve Su Yasası’nın mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çeken TBMM İklim Değişikliği Komisyonu Üyesi, CHP milletvekili Jale Nur Süllü, “İktidardan birlikte çalışma teklifi gelmedi” dedi. Anlaşma kapsamında gelecek hibe ve kredilerin yerinde kullanılacağına inanmadıklarını kaydeden Süllü, “İktidar çevreyi ‘para kaynağı’ olarak görüyor” diye konuştu.

Paris İklim Anlaşması’na ilişkin yasa dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşmanın Meclis’teki komisyon görüşmelerinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’ın yaptığı “Milletvekillerimizle beraber hazırlayacağımız bir iklim kanunu gerekiyor” çağrısını değerlendiren CHP’li Süllü, “Bu kadar maden talanı varken, orman alanları ve su kaynakları yok edilirken, termik santrallar çalışırken, HES’ler yapılırken, kömür tüketimi devam ederken, uygulamaya bakmak gerekiyor. Paris İklim Anlaşması’nı onayladık ama buna uygun hareket etmek gerekiyor” dedi.

GELECEK FONLARI YERİNDE KULLANMAYACAKLAR

İklim krizine karşı alınacak önlemleri uygulamak için hazineden ciddi kaynak ayrılması gerektiğini vurgulayan Süllü, “Dönüşüm ciddi bir ekonomi gerektiriyor ama Hazine ve Maliye Bakanlığı sürekli kaçıyor, komisyonlara gelmiyor. Esas mesele kaynak. Fakat biz gelecek fonları yerinde kullanacaklarını da düşünmüyoruz” diye konuştu.

‘AKP’LİLERİN HABERİ OLMUYOR’

İktidarın çevreyi bir “para kaynağı” olarak gördüğünü vurgulayan Süllü, “Anlayışları değişmedikçe hangi kanun çıkarsa çıksın Türkiye bir adım ilerleyemez” dedi. Çıkarılacak bir İklim Yasası’nın çevreye zarar veren maden gibi faaliyetleri önleyecek bir yasa olması gerektiğini belirten Süllü, “İklim ve Su Yasası’nın mutlaka çıkarılması gerekiyor. Doğayı, çevreyi tahrip edecek tüm uygulamalara önlem almak gerekiyor” çağrısı yaptı. İklim Yasası için kendilerine birlikte çalışma teklifi gelip gelmediği sorusunu da yanıtlayan Süllü, “AKP’li vekillere bile o davet gelmiyor. Saray’da yapılıyor, hazırlanıyor, AKP’li vekillerin imzasıyla Meclis’e getiriliyor. Herkes komisyona inince öğreniyor. Bu yüzden de yapılan yasalardan verim alınamıyor” karşılığını verdi.