CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kurum'un verdiği yanıtla 'ihale oyununu' ortaya çıkardı

06 Şubat 2022 Pazar, 02:00

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin çalışmalarına başladığı Bahçeşehir Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’ni Meclis gündemine taşımış ve Bakan Kurum’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi vermişti. Yüklenici firmanın, alana künye bilgisini asmadığını belirten Karabat, “Projenin bulunduğu alanın yeraltı su kaynaklarına etki edebileceği dikkate alındığında bu tesisin bölgedeki ekolojik dengeyi ve doğal yaşamı olumsuz etkilemesi kaçınılmaz olarak görünmekte” dedi. Karabat, önergesinde, Kurum’a projenin ayrıntılarını sordu.

Önergeyi yanıtlayan Bakan Kurum, yönetmeliğe göre kapsam dışı bulunduğu için “ÇED kapsamdışı” şeklinde görüş verildiğini aktardı. Kurum, Başakşehir Belediyesi’nin de konuya ilişkin verdiği bilgileri paylaştı. Buna göre belediye, tesiste yalnızca atık toplayıp ayrıştırma işlemi yapılacağını, bertaraf edilme ya da geri dönüştürme olmayacağını belirtti. Ancak bakanlığa verilen bilgi notuyla söz konusu tesis için ihale yapılmadığı ortaya çıktı. Belediye, tesis için ihale yapılmadığını, tesisin kaldırım ihalesi kapsamına alındığını ve bu kapsamda yapıldığını bildirdi. Bu nedenle tesis inşaatı için künye asılmadığı da aktarıldı.

‘BUNUN ADI RANTÇILIK’

Duruma tepki gösteren Karabat, “Geri dönüşüm hassasiyetinden rant devşiriliyor. Kaldırım ihalesi ile atık ayrıştırmanın adı rantçılıktır” dedi. Karabat, tesiste saatte 5 bin ton atığın ayrıştırma işleminin yapılacağını, 12 saat çalışması durumunda ise günde en az 60 ton atığın işleneceğini kaydederek “Günde 5 ton plastik geri dönüşümü olsa 25 bin TL, ayda da 750 bin TL yapar. Diğer atıkları da saymıyorum. Bu atıkları kimler ayrıştıracak, kimler taşıyıp nerelere satacak? Tesisin ihale ve inşaat süreci gibi bunlar da karanlıkta kaldı” dedi.

