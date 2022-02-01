CHP'li Yavuzyılmaz 500 milyonluk vurgunu anlattı: 'Önce düşük teklif, sonra yeniden ihale'

01 Şubat 2022 Salı, 12:32

Sayıştay’ın 2020 Yılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Raporu’nda Sabiha Gökçen Raylı Sistem Bağlantı İnşaatı ihalesindeki 17 farklı iş kaleminde kamu zararı oluştuğu yönündeki tespitine göre; şirket, bu işler için düşük fiyattan teklif vererek ihaleyi aldı. Daha bu işler ihale kapsamından çıkarıldı ve tekrar ihale edildi.

İhale pazarlık usulü ile yine bu şirkete verildi, ancak şirket bu sefer fahiş fiyatlarla işi almış oldu. Güncel euro kuruyla 498 milyon 713 bin 515 lira kamu zararı oluştu.

"ÖNCE DÜŞÜK TEKLİF, SONRA YENİDEN İHALE"

Sayıştay’ın bu tespitini sosyal medya hesabından aktaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ihaleyi alan şirketin ‘Gülermak+YSE Yapı San. A.Ş.’ olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Sabiha Gökçen Raylı Sistem Bağlantı İnşaatı ihalesinde 17 iş kalemindeki vurgunu tespit ettik. Tek bir iş kaleminde sözleşmeye göre tutar 102 bin 600 lira. Şirkete ödenen tutar 114 milyon 75 bin lira. Arasındaki fark 1.111 kat. Kamu zararı 113 milyon 972 bin 400 lira.

Vurgun yöntemi; şirket ilk ihalede avantaj sağlamak için 17 iş kalemine çok düşük fiyat verip ihaleyi kazanıyor. Bu işleri yapmaya sıra gelince, düşük fiyat verdiği iş kalemlerini işin kapsamından çıkarttırıp yeniden ihale ettiriyor. Pazarlık usulü, adrese teslim ihaleyle işi aynı şirket alıyor. İşi alırken verdiği düşük fiyatlı iş kalemlerine, yeni ihalede bu kez fahiş fiyatlar veriliyor. Böylece ilk sözleşme fiyatlarıyla 65 milyon 208 bin 714 liraya yapılacak 17 iş kalemi için şirkete 315 milyon 719 bin 138 lira ödeme yapılıyor.

Bu yöntemle şirkete 32 milyon 961 bin 895 euroluk fazladan ödeme yapılarak devasa vurgun yapılıyor. 12 Mayıs 2020 tarihindeki euro kuruna (7,60) göre kamu zararı 250 milyon 510 bin 424 lira. Güncel euro kuruna (15,13) göre kamu zararı 498 milyon 713 bin 515 lira.”