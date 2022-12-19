CHP’li Karaca: İktidar çocuklar için ayırmadığı bütçeden beşli çeteye 102 milyar ödeyecek!

19 Aralık 2022 Pazartesi, 15:33

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile hükümete yakın şirketlere bütçeden aktarılacak ödeneklere tepki gösterdi.

Bu şirketlere aktarılacak paranın çok daha azı ile okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilebileceğine dikkat çeken Biçer Karaca, konuya dair bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“YAP İŞLET DEVRET PROJELERİNE 28 MİLYAR DOLAR”

“Döviz mevduatından kur korumalı mevduata geçen şirketlere sağlanan kurumlar vergisi avantajı nedeniyle vazgeçilen kurumlar vergisi tutarının 18,8 milyar lira olduğu açıklandı. Buna göre sistemin şimdiye kadar kamuya toplam maliyetinin 205 milyar lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü kesin hesapları ve bütçe tekliflerinden oluşturulan verilere göre 2023 yılında bütçeden, YİD modeliyle yaptırılan köprüler, otoyollar ve Avrasya Tüneli ile Yap-Kirala-Devret modeliyle yaptırılan şehir hastanelerine toplam 102,1 milyar lira (4,7 milyar dolar) ödenecek. Bu projeler için 2017-2022 yılları arasında bütçeden yapılan toplam ödeme ise 118 milyar lira olarak hesaplanıyor. İleriye yönelik yapılan projeksiyonlara göre ise bu projelere bütçeden 2024 yılında 131 milyar lira, 2025 yılında ise 140 milyar lira ödenmesi öngörülüyor. Bu öngörülerin gerçekleşmesi de ortalama dolar kurunun 2023 yılında 21,5 TL, 2024 yılında 24,62 TL, 2025 yılında da 25,77 TL olarak gerçekleşmesine bağlı bulunuyor. Dolayısıyla ‘bütçeden tek kuruş ödenmiyor’ diye tanıtılan bu projelere, bütçeden 2025 yılı sonuna kadar toplam 28 milyar dolar ödenmiş olacak.

“İKTİDAR ÇOCUKLARIN BİR ÖĞÜNÜ İÇİN 16,5 MİLYAR AYIRMADI”

Yatılı bölge okullarında (YİBO) en son yemek ihalesi özel bir şirkete Bakanlık tarafından 15,95 TL’ye verilmiş. Eğitim İş’in yaklaşık 18 TL üzerinden yaptığı hesaba göre ilkokullarda 5 milyon 122 bin 12 öğrenci var. Günlük yemek maliyeti 92,1 milyon, yıllık ise 16.5 milyar… İlkokul öğrencilerinin en az bir öğün yemek yiyebileceği ortada iken parayı eğitime ve çocuklara değil beşli çetelere ayırmak bu ülkeye ihanettir. Çocuklara bir öğün yemek için 16,5 milyar bütçe ayırmadıkları bütçeden iktidar beşli çetelere 102,1 milyar ödeyecek. Bütçeden bir kuruş ödenmeyecek demişlerdi. Doğru! 2023 yılında bir kuruş değil 102,1 milyar ödeyecekler! Sağlıklı nesillerin yetişmesi, devreden yoksulluğun sonlanması için temel ihtiyaçların karşılanamadığı, beslenme hakkının ihlal edildiği, çocukların yatağa da okula da aç gittiği bir ülke ayıbını yaratan Saray hükümetinin adaletsiz bütçesi; bu ülke çocuklarına ihanetidir. Beslenme, eğitimin ayrılmaz parçası olarak haktır. Çocukların hakkını gasp eden bu iktidar gidecek, iktidarımızda çocukların temel ihtiyaçları güçlü sosyal devlet aracılığıyla karşılanacak.”