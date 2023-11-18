CHP’li Karakoz: Emekli ve çifti düşmanı bir iktidar olarak tescillenecekler

Yayınlanma: 18.11.2023 - 12:48

Güncelleme: 18.11.2023 - 12:48

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan emeklilere ayrım yapılmadan 5 bin lira ikramiye ödenmesi için hükümete çağrı yaparak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

“AKP iktidarı, Cumhuriyetimizin 100. yılında emeklilerimize bir defaya mahsus ödenecek olan 5 bin liralık ikramiyede dahi ayrım yaparak vatandaşlarımızı mağdur etmeyi başarmıştır diyen CHP’li Evrim Karakoz, “Çalışan-çalışmayan ayrımının yanı sıra Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı emeklilerimize de ikramiye ödemesi yapılmamaktadır. Bilindiği üzere üreticilerimiz ÇKS kaydı olmadığında tarımsal desteklerden yararlanamamakta, tarım sigortası yaptıramamakta, düşük faizli kredi kullanamamakta ve afet sonrası yapılacak yardımlardan faydalanamamaktadır. ÇKS kaydı bir anlamda üreticinin güvencesidir. AKP, bu uygulaması ile ÇKS kaydı yaptıran ve kayıtlı üretim yapan çiftçilerimizi adeta cezalandırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİYE YETERİNCE DESTEK DE YOK, İKRAMİYE DE YOK”

Çiftçilerin yaş ortalamasının 58 olduğunu ve büyük çoğunluğu emekli olduğuna dikkat çeken Karakoz, “Mazot, gübre fiyatları, artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerimizi yeterince desteklemeyen AKP, 5 bin liralık Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini de emekli çiftçilerimize çok görerek büyük haksızlık yapmaktadır. Sosyal devlet olmanın gereği yaşlılığında rahat ve huzurlu yaşaması gerekirken; AKP tarafından 7 bin 500 lira aylıkla açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen, 5 bin lira ikramiyeye dahi muhtaç hale getirilen emeklilerimiz; AKP’nin siyasi kurnazlıkları ve ayrımcılığı nedeniyle bu haklarından mahrum bırakılmışlardır. Bu yanlıştan acilen dönülmeli, 5 bin lira ikramiye ÇKS kaydı olsun olmasın; çalışan, çalışmayan ayrımı yapılmaksızın tüm emeklilerimize ödenmelidir. Aksi halde AKP, üretici düşmanı ve emekli düşmanı iktidar olarak bir kez daha tescillenmiş olacaktır.

KARAKOZ, BAKAN YUMAKLI’YA ŞU SORULARI YÖNELTTİ