CHP'li Karakoz: Selçuk-Ortaklar-Aydın Otoyolu neden bitmiyor?
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, sadece 10 km’lik bir kısmı yapılan Selçuk-Ortaklar-Aydın Otoyolunu hakkında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Karakoz, “Selçuk-Ortaklar-Aydın yolu neden bitmiyor?” diye sordu.
Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz Selçuk-Ortaklar-Aydın Otoyolunu TBMM gündemine taşıdı. Karakoz, 2013 yılında sözleşmesi imzalanan fakat o tarihten bu yana sadece 10 km’lik kısmı yapılan ve geri kalan bölümü yarım kalan, 46.4 km’lik Selçuk - Ortaklar - Aydın karayolu için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na soru önergesi verdi.
“SELÇUK-ORTAKLAR-AYDIN YOLU NEDEN BİTMİYOR?”
Bakan Uraloğlu’na yolun son durumu ve planları hakkında sorular yönelten CHP’li Karakoz, “AKP’li Belediyelerin yönettiği Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Uşak ve MHP’li Belediyenin yönettiği Manisa için hangi işleri, CHP’li Belediyelerin yönettiği Aydın, İzmir ve Muğla için hangi işleri yaptınız? Bakanlıktan hangi işlerin yapılması için talepte bulundunuz?” sorularını yöneltti.
Evrim Karakoz’un, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na soruları şöyle:
- Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürü olarak görev yaptığınız süre içinde bu yolun bitirilmesi için hangi çalışmaları yaptınız? Ve yolunun bitirilmesi için o gün ki adıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan hangi taleplerde bulundunuz mu? Bulunduysanız talepleriniz neydi? Bulunmadıysanız neden bulunmadınız?
- Sözleşmesi 2013 yılında yapılan ve 10 yıllık süreçte sadece 13 km’si biten ve karayolları ağı içinde ki bu yolun kalan 33.4 km’lik kısmını ne zaman bitireceksiniz? Bugün itibariyle yolun yapım aşamasında gelinen süreç nedir? Her ilde ulaşım yatırımları ve yaptığı yollarla övünen iktidarınız, hangi gerekçelerle Selçuk - Ortaklar - Aydın karayolunun bitirilmesi konusunda yıllardır bir çalışma yapmıyor?
- Bu yolun bitirilmemesi Aydın ilinin ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li olmasından mı kaynaklıdır? Yol güzergâhında bulunan hiçbir ilçe belediye yönetiminin AKP’de olmaması yani Selçuk, Germencik ve Efeler ilçe belediyelerinin CHP’de, İncirliova ilçe belediyesinin İYİ Partide olması nedeniyle yolun bitirilmediği yönündeki iddialar hakkında ne diyeceksiniz?
- Türkiye’de aynı Selçuk - Ortaklar - Aydın yolu gibi karayolları ağında olup bu kadar süre zarfında tamamlanmamış başka bir yol var mıdır? Bu yol 2013 yılında kaç lira bedelle ihale edilmişti? Şayet yol biterse 46.4 km’lik bu yolun maliyeti ne kadar olacaktır? Bugüne kadar yüklenici firmaya ne kadar para ödenmiştir?
- AKP’li Belediyelerin yönettiği Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli ve Uşak için hangi işleri yaptınız? Bakanlıktan hangi işlerin yapılması için talepte bulundunuz?
- MHP’li Belediyenin yönettiği Manisa için hangi işleri yaptınız? Bakanlıktan hangi işlerin yapılması için talepte bulundunuz?
- CHP’li Belediyelerin yönettiği Aydın, İzmir ve Muğla için hangi işleri yaptınız? Bakanlıktan hangi işlerin yapılması için talepte bulundunuz?
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