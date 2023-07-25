CHP'li Karakoz: Selçuk-Ortaklar-Aydın Otoyolu neden bitmiyor?

Yayınlanma: 25.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 12:00

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz Selçuk-Ortaklar-Aydın Otoyolunu TBMM gündemine taşıdı. Karakoz, 2013 yılında sözleşmesi imzalanan fakat o tarihten bu yana sadece 10 km’lik kısmı yapılan ve geri kalan bölümü yarım kalan, 46.4 km’lik Selçuk - Ortaklar - Aydın karayolu için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na soru önergesi verdi.

“SELÇUK-ORTAKLAR-AYDIN YOLU NEDEN BİTMİYOR?”

Bakan Uraloğlu’na yolun son durumu ve planları hakkında sorular yönelten CHP’li Karakoz, “AKP’li Belediyelerin yönettiği Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Uşak ve MHP’li Belediyenin yönettiği Manisa için hangi işleri, CHP’li Belediyelerin yönettiği Aydın, İzmir ve Muğla için hangi işleri yaptınız? Bakanlıktan hangi işlerin yapılması için talepte bulundunuz?” sorularını yöneltti.

Evrim Karakoz’un, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na soruları şöyle: