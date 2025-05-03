CHP’li Karakoz’dan iktidara çiftçi çağrısı: ‘Elektrik ve su fiyatlarını düşürün!’

Yayınlanma: 03.05.2025 - 10:07

Güncelleme: 03.05.2025 - 10:07

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Koçarlı ilçesinin Yeniköy Mahallesi’nde pamuk üreticileriyle bir araya geldi. Burada, çiftçilerin karşılaştığı yüksek maliyetler ve sulama sorunlarına dikkat çeken Karakoz, özellikle elektrik ve su fiyatlarının tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Karakoz, çiftçilerin bu zorlu süreçten kurtulabilmesi için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Yeniköy Mahallesi’nde pamuk üretimi yapan çiftçiler, artan su ve elektrik fiyatları nedeniyle tarlalarını işletmekte güçlük çekiyor. Özellikle artezyenle sulama yapan çiftçiler, yüksek maliyetler nedeniyle zor durumda kaldıklarını dile getirdi. Karakoz, iktidara seslenerek, "Tarımsal üretimde kullanılan elektrik maliyetlerini düşürün, kendi artezyeni ile tarlasını sulayan çiftçilerden fahiş ücretler almayın" dedi.

ÇİFTÇİLER BÜYÜK BELİRSİZLİK İÇİNDE

Karakoz, bölgede pamuk tarımının yoğun olarak yapıldığını ancak çiftçilerin tarlalarını kiralayan ve sulama sorunu yaşayan üreticilerin büyük belirsizlik içinde olduğunu belirtti. Karakoz, çiftçilerin yüksek girdi maliyetlerinin yanı sıra kuraklık nedeniyle de büyük bir kriz yaşadığını ifade etti.

“AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ”

CHP’li milletvekili, çiftçilerin bankalara ve kooperatiflere ciddi borçlar olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin zararlarının giderilmesi için afet bölgesi ilan edilmeli ve borçları ertelenmelidir. Faizlerin alınmaması ve devlet desteği sağlanmalıdır" dedi.

Karakoz, aynı zamanda kuraklık ve su sıkıntısının da etkisiyle devletin bölgedeki çiftçilere daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizdi.