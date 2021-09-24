CHP'li Kasap'tan "KYK yurduna yerleşemeyen öğrenciye barınma yardımı verilsin" önerisi

24 Eylül 2021 Cuma, 14:51

Bugün her 100 üniversite öğrencisinden ancak 20’sinin yurt yatağı bulabildiğini ve Türkiye’de örgün aktif öğrenim gören yaklaşık 8 milyon öğrenciden sadece 700 bininin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalabildiğini belirten Kasap, 7 milyon 300 bin öğrencinin mağdur edildiğini söyledi.

KYK yurtlarında yer bulamayan yaklaşık 7 milyon 300 bin öğrencinin sadece son bir yılda Türkiye ortalamasında yüzde 40, bazı bölgelerde yüzde 300’e varan kira artışları ile beraber KYK kredi/bursu dışında başka bir maddi destek olmadan eve çıkabilmesinin imkânı olmadığını belirten Kasap, bu öğrencilere en az asgari ücretin yarısına kadar karşılıksız her ay burs verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesinde yer alan “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmüne rağmen bugün Türkiye’de özellikle yoksul ve dar gelirli öğrencilerin barınma sorunuyla karşı karşıya kaldığını ve her yıl binlerce öğrencinin devlet yurduna yerleşemediği ya da ev kiralayamadığı için eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakıldığını vurgulayan Kasap, her ilde üniversite açmakla övünen iktidarın, eğitimin kalitesini sorgulamadan, öğrencilerin barınma sorununu çözmeden “eğitimde çağ atladık” diye kendini kandırmaktan başka bir işe yaramadığını ve binlerce öğrenci ve ailesini mağdur ettiğini belirtti.

Fahiş yurt ve kira ücretlerine karşı bugün bir araya gelen binlerce öğrencinin 2021 Türkiye’sinde sokaklarda sabahladığını ve yetkililere sesini duyurmaya çalıştığını ifade eden Kasap, “19 yılda “devrim gerçekleştirdiklerini” söyleyenler bugün kendi öğrencilerine yurt imkânı dahi sağlayamaz noktaya gelmiştir.” dedi.

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da devlet, vakıf ve özel üniversitelerde eğitim alan öğrenci sayısının 1 milyon 228 bin 707 olduğunu belirten Kasap, KYK yurtlarının toplam kapasitesinin ise 25 bin 815’de kaldığını söyledi. Başkent Ankara’da da durumun aynı olduğunu belirten Kasap, öğrenci sayısının 319 bin 406 olduğunu KYK yurtlarının kapasitesinin ise 27 bin 225’de kaldığını söyledi. Aynı durumun İzmir’de de yaşandığını vurgulayan Kasap, öğrenci sayısının 176 bin 63 olduğunu KYK yurtlarının kapasitesinin ise 15 bin 717’de kaldığını söyledi. Bursa’nın da aynı kadere maruz kaldığını belirten Kasap, öğrenci sayısının 15 bin 365 olduğunu KYK yurtlarının kapasitesinin ise 5 bin 97’de kaldığını söyledi.

Kasap, vermiş olduğu Kanun Teklifinin yasalaşması halinde yurt tahsisi yapılamayan öğrencilerin kira kontratını kanıtlanması şartıyla asgari ücretin yarısına kadar karşılıksız her ay burs alacağını, bir nebze de olsa öğrencilerin yaşadığı sıkıntıların hafifleyeceğini söyledi.