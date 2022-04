CHP’li Kaya: Zamları geri çekin, mağaza sayısını artırın

06 Nisan 2022 Çarşamba, 13:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ahmet Kaya, Et ve Süt Kurumu’nun tartışma yaratan kırmızı et zamları sonrası TBMM’de verdiği soru önergesiyle Ramazan ayında zamların geri alınması çağrısında bulunarak, Türkiye genelinde sadece 18 satış mağazası bulunan kurumun satış mağazası ve üretim yetersizliği nedeniyle vatandaşa ucuza kaliteli et ve süt ürünleri temin etme görevini yerine getiremediğini belirtti.

CHP’li Kaya, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin cevaplaması istemiyle verdiği önergede, kırmızı ete yapılan zamların geri çekilip çekilmeyeceğini, yeni Et ve Süt Kurumu satış mağazalarının açılmasıyla ilgili herhangi bir çalışmanın olup olmadığını, Trabzon’da yapımı devam eden et kombinasının ne zaman faaliyete geçirileceğini ve Et ve Süt Kurumu ile ilgili Sayıştay raporlarına yansıyan tespitteki kombinaların ve depoların verimli kullanılmaması ve dışarıdan kiralama yapılmasının sebeplerini sordu.

“BAKANLIK ET VE SÜT KURUMU İLE İLGİLİ ACI BİR İTİRAFTA BULUNDU”

CHP’li Kaya, Et ve Süt Kurumu’nun Ramazan ayından hemen önce et fiyatlarına yaptığı yüzde 48 zammı ve yaşanan tartışmaları Meclis gündemine taşıyarak, “Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘kuyruk vardı zam yaptık’ diyen Genel Müdürü ve zamları savunma refleksiyle yaptığı açıklamada acı bir gerçeği gözler önüne sermiştir. Et ve Süt Kurumu’nun Türkiye genelinde sadece 18 satış mağazası olduğunu, yıllık satılan kırmızı et miktarının toplam tüketimin yüzde 1’inin altında kaldığını ve kurumun kırmızı et piyasasında bir etkisinin olmadığını söyleyerek acı bir itirafta bulunmuştur” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ahmet Kaya



“67 İLDE VE KARADENİZ BÖLGESİNDE BİR TANE SATIŞ MAĞAZASI YOK”

Et ve Süt Kurumu’nun asli görevi vatandaşlara ucuz ve kaliteli et ve süt ürünleri temin etmek, üreticinin hakkını almasını sağlamak ve piyasada fiyatları dengeleyerek tüketiciyi korumak olduğunu ifade eden Kaya, “Bu önemli görevi yapmak için piyasada bulunan Et ve Süt Kurumu’nun Ankara’da 4, İstanbul’da 1, İzmir’de 1 tane olmak üzere toplamda sadece 18 satış mağazası vardır. 67 ilimizde ve Karadeniz Bölgemizde 1 tane dahi satış mağazasının olmaması büyük bir eksikliktir. Ve, Bakanlığın da itiraf ettiği gibi Et ve Süt Kurumu’nun var olan 18 mağazasında satılan yaklaşık 6 bin ton kırmızı et, ülkedeki et talebinin yüzde 1’ini dahi karşılamamaktadır” şeklinde konuştu.

“AÇILAN MAĞAZALAR BİR BİR KAPANDI”

Ahmet Kaya, 2011 yılında dönemin Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in 17 büyükşehirde isim hakkının verilmesi yoluyla 100 adet Et ve Süt satış mağazasının açılacağını ve böylece dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlara, ucuz, sağlıklı ve hijyenik et ve et ürünlerini ulaştırılacağını söylediğini hatırlatarak, “Bunun üzerine franchising sistemi ile birçok ilde satış mağazaları açıldı. Et piyasasındaki istikrarsızlık ve kurumun mağazalara düzenli şekilde ürün tedarik edememesi nedeniyle 5 yıllık sözleşmeler 2017 yılında sonlandırılarak bu satış mağazaları kapatıldı” dedi.

“KUYRUKLARIN ÇÖZÜMÜ ZAM DEĞİL, MAĞAZA SAYISINI VE ÜRETİMİ ARTIRMAKTIR”

Et ve Süt Kurumu’nun satış mağaza sayısının azlığı ve ürün yetersizliği nedeniyle vatandaşlara ucuz et ve süt ürünü temin görevini yerine getiremediğini ve mevcut mağazalarda vatandaşların kuyruklara mahkum edildiğini ifade eden Kaya, “Mağazalarda oluşan kuyruk sorunu ürünlere keyfi zamlar yaparak değil, mağaza sayıları ve üretim kapasitesi arttırılarak çözülebilir. Et ve süt ürünleri insanların sağlıklı beslenebilmeleri için gereksinim duydukları çok önemli ve temel gıda ürünleridir. İnsanlarımızın et ve süt ürünlerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için Et ve Süt Kurumu’nun mağaza sayıları ve üretim kapasitesi artırılmalıdır” diye konuştu.

“ZAMLAR GERİ ALINMALI RAMAZANDA UYGUN FİYATLA ET SATILMALI”

Kaya, “Vatandaşlarımızın artan gıda fiyatları nedeniyle zor günler geçirdiği bir dönemde üstelik Ramazan ayı öncesi kurumun et ürünlerine yüzde 48 oranında zam yapması kabul edilebilir değildir.” diyerek, zamların bir an önce geri çekilmesi ve vatandaşlara Ramazan ayında uygun fiyatlarla et ve süt ürünü satışı gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

CHP Trabzon Milletvekili Kaya Tarım ve Orman Bakanı’ndan şu soruların cevabını istedi:

1- Et ve Süt Kurumu’nun yüzde 48’lik zammı geri çekmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır?

2- Et ve Süt Kurumu’nun satış mağazalarını yaygınlaştırma yönünde bir çalışması var mıdır? 2022 yılında açmayı planladığınız mağaza sayısı kaçtır?

3- Türkiye genelinde franchising sistemi ile kaç satış mağazası açılmıştır? Bu mağazaların 2017 yılında kapatılmasının gerekçesi nedir?

4- Et ve Süt Kurumu’nun yıllık kırmızı et üretim miktarı ne kadardır? 2015 yılından bu yana Et ve Süt Kurumu satış mağazalarında satılan kırmızı et miktarının yıllara göre dağılımı nedir?

5- Et ve Süt Kurumu’nun 2022 Nisan Ayı itibariyle depolarında bulunan ve satışa sunabileceği kırmızı et miktarı nedir?

6- 2020 Sayıştay Raporlarına da yansıdığı şekliyle, kurumun kombinalarına ait depoların sadece yüzde 58’inin kullanıldığı, 2020 yılında dış depo kiralama giderinin 5 milyon TL olduğu ve kesimlerin yüzde 13’ünün kombina dışında yaptırıldığı ifade edilmektedir. Et ve Süt Kurumunun, mevcut kombinalarını verimli bir şekilde kullanamamasının ve dış depolardan hizmet almasının sebebi nedir? Kuruma ait kombinaların verimli kullanılması için bir çalışma yapılmakta mıdır?

7- Trabzon Et Kombinası ne zaman hizmete açılacaktır? Karadeniz Bölgemizde Et ve Süt Kurumu satış mağazalarının açılmasıyla ilgili bir planlamanız var mıdır? Trabzon’umuzda ilk Et ve Süt Kurumu satış mağazası ne zaman hizmete girecektir?