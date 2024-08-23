CHP'li Kayıhan Pala: Sağlıkta şiddet devam ediyor, komisyon raporu rafta mı kaldı?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:33

Güncelleme: 23.08.2024 - 10:40

TBMM Meclis Araştırması Komisyonu'nun 2013 yılında hazırlanan raporunda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için 66 maddelik kapsamlı bir öneriler listesi sunulmuştu. Kayıhan Pala, yaptığı yazılı açıklamada, bu önerilerin büyük bir bölümünün uygulanmadığını ve sağlıkta şiddetin önemli bir sorun olarak devam ettiğini söyledi.

Kayıhan Pala, "Sağlık çalışanlarının şiddetin gölgesinde çalışması, Türkiye'de uzun yıllardır gündemde olan önemli bir sorun. Sağlık çalışanları, her gün fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalıyor. Bu durum, sadece sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun sağlığını olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

"KÖKLÜ DEĞİŞİMLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLABİLİRDİ"

CHP’li Pala, Sağlık Bakanı Memişoğlu’na yönelttiği ilk soru önergesinde, beyaz kod verilerinin yıllara göre dağılımına, hukuki süreçlerin sonuçlarına ve bakanlığın eylem planı gibi konulara değindi.

Pala, konuyla ilgili ikinci kez soru önergesi verdiğini ve Bakanlık'tan "tatmin edici bir yanıt almak istediğini" belirtti. CHP’li Pala, beyaz kod verilerinin açıklanmamasını eleştirerek, Sağlık Bakanlığı'nın şeffaflıktan uzak bir tutum sergilediğini ifade etti.

Soru önergesiyle 2013 yılından bu yana beyaz kod sayılarının yıllara göre dağılımı, şiddetin türleri ve hukuki süreçlerin sonuçları gibi bilgilere ulaşmak istediğini belirten Pala, şunları kaydetti:

“Komisyonun, örgütsel, kurumsal, toplumsal ve çevresel faktörlere yönelik önerileriyle birlikte, tarafların etkileşimleri ve iletişimlerine yönelik çözüm önerilerini de içeren rapor, sağlık sisteminde köklü değişimler için önemli bir adım olabilirdi. Ancak açıkça görülüyor ki bu önerilerin çok büyük bir kısmı maalesef rafta kalmış.''