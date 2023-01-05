CHP’li Kılıç: 243 milyon elektrik faturası ödenemedi!

05 Ocak 2023 Perşembe, 13:20

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, “yüksek zamlar ve enflasyon karşısında ezilen kamu çalışanları ve emeklileri ekonomik olarak rahatlatacak kanun teklifi” olan ‘Devlet Memurları Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu.

Kanun teklifi hakkında yazılı bir açıklama yapan Kılıç, Türkiye’de AKP iktidarında son 5 yılda giderek artan, pandemi ile birlikte zirveye doğru tırmanmaya geçen, son bir yılda bütün vatandaşlar için artık dayanılamaz hale, bugünlerde ise artık zirveye yerleşerek “pik” yapan ve bütün halkımızın hücrelerine kadar hissettiği “ekonomik krizin”, bayır aşağı giden kamyon gibi ülkeyi aşağıya doğru yuvarladığını ve iflasa sürüklediğini belirtti.

“İZMİR'DE 28 BİN 945 ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİK!”

Av. Sevda Erdan Kılıç, AKP iktidarının yanlış ekonomik politikaları sonucu Türk Lirası’nın, Dolar ve Euro karşısında giderek değersizleşmesi neticesinde enflasyonun, TÜİK’in 2022 yılı için yıllık yüzde 64,27 olarak açıklamasına karşın gerçekte yüzde 140 olması nedeniyle iğneden ipliğe bütün ürünlere, gün gün yerine artık saat saat yapılan zamların, vatandaşların “başta mutfakları olmak üzere konutlarındaki yangının” giderek büyümesine neden olduğunu söyledi. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle satın alma gücü düşen vatandaşların temel bir hak olan giyeceğe ve yakacağa ulaşmakta ve bu ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını vurgulayan CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, “Türkiye genelinde 2021 yılında, 243 milyon elektrik, 134 milyon da doğal gaz faturası ödenememiştir. Sadece İzmir’de borcundan dolayı elektriği kesik abone sayısı 28 bin 945 olarak gerçekleşmiştir. İzmir’de 2021 yılında yaklaşık Foça nüfusu kadar elektrik abonesinin borcundan dolayı elektriği kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

“YARDIMLAR VATANDAŞIN ‘DİŞİNİN KOVUĞUNA’ BİLE YETMEMEKTEDİR”

İktidar tarafında yapılan yardımların yetersizliğinden bahseden Av. Kılıç, “AKP iktidarı zaman zaman ‘şu yardım’, ‘bu yardım’ diyerek, vatandaşlara yönelik yaptığını belirttiği yardımları açıklamaktadır. Ancak bu yardımlar gerçekte olması bir yana, eğer yapılıyor bile ise vatandaşların ‘dişinin kovuğuna’ bile yetmemektedir. Üstelik bu yardımların kimlere yapıldığı ve yardım yapılan kişi listesinin nasıl belirlendiği de şaibelidir. İktidarın bugüne kadar vatandaşlara yaptığı yardım listelerinin AKP Genel Merkezince belirlendiği konusunda zaman zaman basında haberler yer almaktadır. AKP, ekonomide hamaset nutukları atacağına, fiyatların neredeyse gün gün artmasına neden olan yüksek enflasyonu indirmek için gerçekçi bir çözüm yaklaşımı ortaya koymalıdır” diye konuştu.

“EMEKLİLER AÇLIK, MEMURLAR YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Kılıç, açlık sınırının 8.130 TL, yoksulluk sınırının 26.485 TL, gerçek enflasyonun ise yüzde 140’ları bulduğu Türkiye’de ne verilen yardımlar ne de memura ve emekliye yapılan zamların yeterli geldiğini ifade eden CHP’li vekil, “2023 yılı için açıklanan yüzde 30’luk maaş zammıyla; elektriğe, doğalgaza, kömüre, kiralara ve temel gıda maddelerine yapılan peş peşe yüksek zamlar arasında büyük bir orantısızlık bulunmaktadır” dedi. CHP Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, yaşanan krizi görmezden gelerek, yanlış ekonomi politikalarında ısrar ederek yaşanan ekonomik sorunların çözülemeyeceği gerçeğinin ortada olduğunu bildirdi.

“SARAYIN GÜNLÜK 10 MİLYON LİRA MASRAFI VAR”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Kılıç, açıklamasını şöyle tamamladı:

“İlgili kanunlarda yapılmasını istediğimiz değişikliklerle, kamu hizmetlerini yürüten memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilere devlet tarafından her yılın ocak ayında bir kez ödenmek üzere 2 bin TL giyecek yardımı, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, yılda 4 kez biner TL ısınma ve doğalgaz giderlerini karşılamak üzere yakacak yardımı yapılmasını talep ediyoruz. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlara; Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, yılda 4 kez biner TL ısınma ve doğalgaz giderlerini karşılamak üzere yakacak yardımı yapılmasını da istiyoruz. Sarayın günlük 10 milyon lira masrafı var ve 2023 yılı için kabul edilen bütçe ile bu tutar kat be kat artacak. Biz istiyoruz ki kamu emekçilerine yılda bir kez verilecek 2 bin liralık giyecek yardımı ve yine kamu emekçilerine ve kamudan yaşlılık aylığı alanlara yılda 4 kez verilecek bin liralık yakacak yardımını esirgemesinler.”