CHP’li Kılıç: Adalet saraylarının yerini sarayın adaleti aldı!

16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:51

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Adalet Bakanlığı’nın 2023 Yılı Bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşma yaptı. Adalet Bakanlığı ve diğer bütün bakanlıkların bütçelerinin halka hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Av. Sevda Erdan Kılıç, “Bugün Komisyonda Adalet Bakanlığı bütçesini konuşuyoruz ama söz konusu adalet olunca tabii, bütçeden, paradan daha çok şey konuşmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“HALKA YOKSULLUK SEÇKİNLERE ZENGİNLİK KALIYOR”

CHP’li Av. Kılıç, bir ülkede hukukun üstünlüğü değil de üstünlerin hukuku varsa o ülkeye yatırım gelmediğini vurgulayarak, “Ülkede demokrasi sadece belli bir zümre için varsa o ülkeye yatırım yapılsa da zenginleşen halk değil, çıkar sahipleri oluyor. Bir ülkede özgürlük yoksa liyakat da yok, liyakat yoksa kamu kurumları arpalık gibi yönetiliyor. Bütün bunları torbaya attığımızda halka yoksulluk, seçkinlere ise zenginlik kalıyor. Tabii, siz sayısal çoğunluğunuzla bu bütçeyi de geçireceksiniz, burada halkın çıkarı ne olacak? Koca bir hiç. Yapılan onca yolsuzluk, alınan rüşvetler, kara parayla dönen ekonomi vatandaşın yanına kalmış oluyor” diye konuştu.

"10 BİN DOLAR RÜŞVET ALAN SİYASETÇİYLE İLGİLİ BİR İŞLEM YOK"

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine bir araştırmadığını hatırlatan Kılıç, “Bugün, kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanla ilgili hiçbir soruşturma yok, 180 milyon dolar kara para iddiasıyla anılan vekille ilgili bir işlem yok, ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyle ilgili bir işlem yok ki adı sanı İçişleri Bakanlığı tarafından da bilindiği iddia ediliyor ama söz konusu muhalefet olunca, sizin gibi düşünmeyen vatandaşlar olunca, CHP belediyeleri, CHP'li belediye başkanları olunca hukuka, akla, vicdana aykırı her türlü garabetle, uydurma delillerle soruşturmalar yapılıyor, bilirkişi raporları hiçe sayılıyor ve böylelikle ülkede adalet diye de bir şey kalmıyor. Yolsuzlukların boyutu 600 milyar liraya ulaştı. Koca koca adalet sarayları yapıldı ama bununla adalet olmuyor; içerisinde adalet olmadıktan sonra ülkede ne ahlak kalıyor ne de düzen. Adaletlerin, adalet saraylarının yerini artık sarayın adaleti aldı bu ülkede” dedi.

“STAJYER AVUKATLARA DA HAKİM VE SAVCI YARDIMCILARI GİBİ ÜCRET ÖDENSİN”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, geçen haziran ayında stajyer avukatların çalıştay yaptığını anımsatarak, “Size de herhalde sonuç raporunu sunmuşlardır. Hukuk fakültelerinin sayısının azaltılması, kontenjanlarının düşürülmesi, stajyer avukatların ilk altı aylık adliye stajı döneminde hakim ve savcı yardımcılarıyla aynı ücreti almaları, ikinci altı aylık staj döneminde ise en az asgari ücret seviyesinde aylık almalarına ilişkin birçok talepleri var. Nasıl ki tıp fakültesi 6. sınıf ve diş hekimliği 5. sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılacaksa, stajyer avukatlar da bunu fazlasıyla hak ediyor ve böyle bir talepleri var. Buna ilişkin kanun teklifimi de temmuz ayında Meclis Başkanlığına sunmuştum” diye konuştu.

“TÜRKİYE'NİN TEK KURTULUŞ YOLU YENİDEN HUKUK VE ADALETE DÖNMEKTİR”

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, İzmir Karaburun'da bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanını tutuklatan savcı ve hakimin gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine tayin edildiğini belirtti. Olaydan iki hafta sonra AKP İzmir Milletvekili, eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, AKP ve MHP İzmir il başkanları ve bir AKP milletvekilini de yanına alarak MHP İlçe Başkanını ziyaret ettiğini ve bunu da sosyal medyasında yayınladığını ifade eden CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, “Şimdi bu ne demek oluyor Sayın Bakan? Başbakanlık, Meclis Başkanlığı gibi önemli görevler yapmış bir kişinin hakim ve savcının sürülmesinin ardından verilen bu görüntü adalet sistemine olan inancı sarsmaz mı? Bundan sonra verilecek kararlarda hakim ve savcılar, siyasi vesayet altına alınmış olmuyor mu? Bunlarla ilgili bir açıklama yapacak mısınız?” ifadesini kullandı.

Av. Kılıç, “Türkiye'nin tek kurtuluş yolu yeniden hukuk ve adalete dönmektir” diyerek konuşmasını tamamladı.