CHP’li Kılıç: AKP yargısının geldiği son nokta!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:02

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, “Karaburun MHP İlçe Başkanı Erkan Özen’in de tutuklandığı Karaburun Adliyesinde meydana gelen olayları” Meclis gündemine taşıdı ve yazılı soru önergesini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sundu. Kılıç, AKP-MHP ittifakının oluşturduğu “Cumhur İttifakı Yargısı”nın skandallarına bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

“ARTIK BU KADARI DA OLMAZ DENİLEN BİR DURUM KARŞIMIZA ÇIKIYOR

“İzmir’in Karaburun İlçesi’nde bir boşanma davası görülüyor” diyen CHP’li Kılıç olayı şöyle anlattı: “Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava Meryem K. ile Sinan K. arasında. Meryem K’nın, Karaburun Belediyesi personeli Mehmet Civan’ı tanık olarak göstermesi ve kocasının malları muvazalı bir şekilde başkasının üzerine geçirdiği iddiası daha önce adliyede kavgaya sebep olmuştu. Koca Sinan K.’ya destek için Karaburun Adliyesi’ne gelen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ve beraberindekiler Meryem K. ile çocuklarına saldırmış, tanık olan Mehmet Civan’ı da dövmüştü. Karaburun Adliyesi’ne giderek yanındakilerle birlikte polise tepki gösteren, hakim ve savcıları tehdit eden Karaburun MHP İlçe Başkanı Erkan Özen tutuklanmıştı. Özen’in avukatları vasıtasıyla tutuklamaya yaptığı itiraz talebinin kabul edilmemesi ortalığı karıştırdı. Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Cansu Kurucu Yılmaz itiraz talebini ret etti. Olayın ilk çıktığı zamanda adliyedeki kavga nedeniyle Erkan Özen’i tutuklamaya sevk eden Karaburun Cumhuriyet Savcısı ise Muhammet Miraç Yılmaz. Bu kararın ardından, Karaburun Adliyesi’nde geçtiğimiz aylarda göreve başlayan karı-koca olan savcı ve hakim Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine sürülüyorlar. Bugün de Karaburun Adliyesi’nde duruşmalar yapılamıyor. Daha önce de Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin’in, aynı ilçede kıdemli savcı olarak görev yapan eşi Osman Beraat Çetin ile birlikte yaptıkları haksız menfaat sağlama, görevini kötüye kullanma, arazi yolsuzluğu gibi iddiaları Meclis gündemine taşımıştım. AKP yargısı hemen kaymakamla ilgili 154 haberimize erişim yasağı getirdi. İçişleri Bakanlığı Kaymakam hakkında soruşturma açtı, ‘soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından görevden el çektirilsin’ dedik ama bunu yapmak yerine, ‘neredeyse ülkedeki bütün suçlularla, mafya ile fotoğrafları kamuoyuna yansıyan Süleyman Soylu’nun oturduğu’ İçişleri Bakanlığı, Karaburun Kaymakamı hakkındaki dosyayı kapatarak kendisini ödüllendirdi.”

“HUKUKUN SANA GÖRESİ BANA GÖRESİ OLUR MU?”

Türkiye’de adalet sistemi yerle bir edildiğine dikkat çeken Sevda Erdan Kılıç, “Hukuk katledilmektedir. Neredesin Bekir Bozdağ? Bu nasıl adalet? Hukukun sana göresi bana göresi olur mu? Adalet siyasi partilere göre işlemez, işleyemez! Koca koca adalet sarayları yaptılar içerisinde adalet yok. Adaletin olmadığı yerde Adalet Bakanı olsan ne olur? Ortada devlet dediğimiz mekanizmanın ufacık bir kırıntısı kaldıysa bunun hesabı sorulmalı. Karaburun MHP İlçe Başkanını tutuklayan hakim ve savcı eşinin İzmir’den Şanlıurfa’ya sürülmesini nasıl açıklayacaksınız ey AKP-MHP yargısı… Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi ve millet ittifakı olarak, iktidara geldiğimizde hukukun üstünlüğünü savunup, üstünlerin hukukunu yeneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kılıç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a şu soruları yöneltti:

• Karaburun Adliyesi’nde yaşandığı belirtilen bu olaylar doğru mudur?

• Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve Hakimi Cansu Kurucu Yılmaz İzmir’den Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine gönderilmiş midir? Eğer gönderilmişse tayin dönemi olmamasına rağmen neden böyle bir tasarrufta bulunulmuştur?

• Karaburun Adliyesi’nde yaşandığı ifade edilen bu olayla ilgili soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa kimler hakkında açılmıştır? Açılmamışsa açılması düşünülmekte midir ve ne zaman açılacaktır?

• Son bir yılda tayin dönemi dışında görev yaptığı ilden başka bir ile talebi ve mazereti dışında gönderilen hakim ve savcı olmuş mudur? Olmuşsa sayısı kaçtır? Hangi illerden hangi illere gönderilmiştir?