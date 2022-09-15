CHP’li Kılıç, ASELSAN’daki işten çıkarmaları sordu: Şimdi mi ‘güvensiz’ oldu?

15 Eylül 2022 Perşembe, 09:35

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, ‘ASELSAN’daki işten çıkarılma’ haberlerinin artması üzerine “ASELSAN’ın liyakatli personelleri gönderilerek kurumun içi boşaltılıyor!” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunana Kılıç, “ASELSAN’da yıllardır çalışan 200’ün üzerinde personel hiçbir gerekçe gösterilmeden, ‘Şahıs Güvenlik Belgesi olumsuz çıktı’ denilerek işten uzaklaştırılıyor. Türkiye’nin güvenliği için önemli bilgilere sahip olan bu personeller, daha önce ‘güvenli’ idi de şimdi mi ‘güvensiz’ oldu?” diye sordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması ve dışa bağımlılığın azaltılması için 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirket olarak kurulan ASELSAN’ın 9 bini aşkın çalışanının olduğunu kaydeden Kılıç, “ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi savunma sanayinin önemli kuruluşlarının yüksek lisanslı, doktoralı mühendisleri, teknik elemanları mobbing, baskı ve yolsuzluklara daha fazla dayanamayarak yıllar içerisinde istifa edip yurt dışına çekip gitmişlerdir. Başta ASELSAN olmak üzere birçok savunma sanayi şirketinden bini aşkın mühendis, Hollanda başta olmak üzere çeşitli ülkelere gitmişlerdir. Savunma sanayinde kritik projelerde çalışan nitelikli ve donanımlı mühendislerin yurt dışına gidişi, Türkiye için önemli bir beyin göçü olmakla birlikte, teknoloji ve savunma sanayiine yönelik stratejik çalışmaları tehlikeye düşürmesi açısından da son derece önemlidir” dedi

Geçmişte ASELSAN mühendislerinin şüpheli bir şekilde intihar ettiğine veya trafik kazalarında hayatlarını kaybettiklerine ilişkin haberlerin zaman zaman basına yansıdığını hatırlatan Av. Kılıç, “Bu mühendislerin ülke savunma sanayisi için önemli kritik projelerde çalıştığını düşündüğümüzde, bu intiharlar üzerinde durulması gereken konulardır” ifadesini kullandı.

“‘ŞAHIS GÜVENLİK BELGESİ OLUMSUZ ÇIKTI’ DENİLEREK KURUMUN İÇİ BOŞALTILMAK İSTENİYOR”

Deneyimli ASELSAN mühendislerinin mobbing, baskı ve yolsuzluklara daha fazla dayanamayarak yıllar içerisinde istifa edip yurt dışına çekip gitmesi ve şüpheli intihar vakalarında hayatlarını kaybetmesinin ardından şimdi de “Şahıs Güvenlik Belgesi” ile kurumun “içinin boşaltılmak” istendiğini kaydeden CHP’li Kılıç, “Türkiye’nin en önemli savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN’da yıllardır çalışmakta olan personeller, hiçbir neden ve gerekçe gösterilmeden, ‘Şahıs Güvenlik Belgesi olumsuz çıktı’ denilerek işten uzaklaştırılmaktadır. Bu şekilde 200’ün üzerinde personelin işine son verildiği belirtilmektedir. Bu kişiler arasında 25 yıldır kurumda çalışmakta ve kurumun hafızası olan personellerin de bulunduğu ifade edilmektedir. ASELSAN gibi Türkiye’nin askeri açıdan çok önemli bir kurumunda çalışan bu personeller hakkında eğer bir sıkıntı varsa, neden haklarında 20 yıldır, 25 yıldır bir işlem yapılmamıştır da şimdi işlem yapılmaktadır. Türkiye’nin güvenliği için önemli bilgilere sahip olan bu personeller, daha önce ‘güvenli’ idi de şimdi mi ‘güvensiz’ oldu? ‘Şahıs Güvenlik Belgesi olumsuz çıktı’ denilen personel, istifaya zorlanmakta ve böylece kurumdan uzaklaştırılmaktadır. ASELSAN, ‘Şahıs Güvenlik Belgesi’ araştırmasını neye göre yapmaktadır? Bu belge kim veya kimler tarafından hazırlanmaktadır? Personel hakkında araştırmayı kendi kurum içerisinde mi yapmaktadır, yoksa devletin diğer istihbarat kurumlarından destek almakta mıdır? Bu sorulara yanıt verilmesi, işten çıkarmalar üzerindeki şaibelerin ortadan kalkması adına önemlidir. Acaba bu nitelikli personel gönderilerek yandaşlara, AKP’li eş, dost ve akrabalara yer mi açılmak istenmektedir? Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadının sahibi olduğu Baykar’ın önü mü açılmak isteniyor? Son 5 yılda, son 1 yılda ASELSAN’a kaç kişi alınmıştır ve hangi birimlerde görevlendirilmişlerdir? Bunların kaçı mühendistir veya mühendislikle ilgili bölümlerden mezundur? Bu sorulara AKP iktidarı ve saray cevap vermelidir. Ayrıca personele eşit dağıtılması gereken, yıllardır da bütün personele eşit olarak dağıtılmakta olan ‘teşvik primleri’ bu yıldan itibaren eşit dağıtılmamaktadır. Teşvik pirimi dağıtılırken ‘üst düzey yönetim, mühendis ve alt kadro’ ayırımı yapılmaktadır. Personel bir maaş teşvik primi alırken, üst düzey yönetim 3 maaş teşvik primi almaktadır.”

“ASELSAN ÇALIŞANLARINA HEDİYE SAATLER, AKP GENÇLİK KOLLARI MKYK ÜYESİNİN ŞİRKETİNDEN”

TBMM Divan Üyesi Kılıç, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki en önemli teknoloji şirketlerinin başında gelen ASELSAN’ın, 9 bini aşkın personeline geçen yılbaşında saat hediye ettiğini belirterek, “Kurumun çalışanlarına böyle bir hediye vermesi güzel bir jesttir. Ancak ‘ASELSAN saatleri hangi şirketten aldı?’ diye baktığımızda karşımıza tabi ki yine bir AKP’li çıkmıştır. Hediye saatler AKP Gençlik Kolları MKYK Asil Üyesi Cemal Oğuz Kılıç'a ait Ay Saat A.Ş'den satın alınarak kurum çalışanlarına dağıtılmıştır. ‘Cemal Oğuz Kılıç kimin oğludur?’ diye baktığımızda karşımıza, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Basın İlan Kurumu’nda Hükümet grubunu temsilen üye olarak görev yapmış Hamdi Kılıç'ın çıkması, AKP iktidarında siyaset-ticaret ilişkilerinin teknoloji şirketi ASELSAN'a kadar sıçradığını ortaya koymuştur” dedi.

CHP'li Kılıç'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şunları sordu: