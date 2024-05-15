CHP’li Kılıç: Hayaller memura kira desteği; gerçekler lojmana kira zammı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:14

Güncelleme: 15.05.2024 - 12:14

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, tasarruf tedbirleri kapsamında memurların oturduğu lojmanlara zam yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 yılının Mayıs ayında memurlara kira desteği yapılması için talimat verdiğini ve Bakanların da memura kira desteği vaatleri verdiğini anımsatan CHP’li Kılıç, “Tedbir paketinden yoksullukla mücadele eden memurun lojmanından tasarruf çıktı. Kendileri dev gökdelenlerin sahibi yandaşlarına milyarlarca lira kira öderken, memurun lojmanına zam yaparak ekonomiyi düzelteceklerini sanıyorlar. Aile Bakanlığı Söğütözü’nde 33 katlı gökdelende kiraya oturuyor, Sağlık Bakanlığı durup dururken şehrin merkezinden şehrin dışına gökdelene taşınıyor. Tüm bakanlıklar ‘itibardan tasarruf etmeyip’ gökdelen, gökdelen geziyor. 2023 yılının ilk 9 ayında kamu hizmet binalarının kira gideri tam 1 milyar 657 milyon 659 bin TL. Sadece bir örnek vereyim, 2023 Sayıştay raporuna göre, 2022 yılında Ticaret Bakanlığı hizmet binası kiralama ve tadilat işlemleri için 11 milyon TL harcamış. Vatandaş oturacak ev bulamazken, bakanlıklar gökdelenlere milyonlar dökmüş. 2023 yılının ilk dokuz ayında lojmanların kira gideri ise 212 milyon 127 bin TL. Kamu emekçilerinin oturdukları lojmanların kira giderinin tam 8 katı Bakanlık ve diğer kamu kurumlarının binalarına kira olarak ödenmiş. Mehmet Şimşek tasarruf paketini açıklıyor, ‘itibardan tasarruf olmaz’ anlayışıyla Bakanların gökdelenlerine dökülen milyonları görmüyor, gözünü lojmanlara dikmiş, lojmanlarda oturan emekçinin kirasına zam yaparak, ekonomiyi kurtaracakmış” şeklinde konuştu.

“HAYALDİ KABUS OLDU; YİNE AKP YAPTI”

“Hayaller kira desteğiydi, gerçekler lojmanı bile zor bulacak memurlar oldu. AKP’nin böylece bir vaadi daha fos çıktı” ” diye devam eden Kılıç, seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanların ve AKP’nin vaatlerini hatırlattı. Kılıç, “Seçim oldu bitti. Memura kira desteği vaatlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bırakın kira desteği vermeyi, AKP gözünü şimdi de memurun lojmanına dikti. Açıklanan tasarruf paketinden kamu emekçilerinin servisinden lojmanına kadar tüm özlük haklarına göz koyan, emekçinin kazanılmış haklarını gasp eden, tasarruf adı altında sadece emekçiden kemer sıkmasını isteyen, yetmedi, emekçinin boğazını sıkan bir dizi tedbir çıktı. Aldığı maaş enflasyon karşısında eriyen, maaşını zaten doğrudan ve dolaylı vergilerle devlete veren memurların haklarını almak tam anlamıyla onlara yaşamayın demektir. İşsizler, işçiler, kadınlar ve emeklilerin ardından sıra şimdi memuru yoksulluk politikalarıyla yok etmeye geldi” ifadelerini kullandı.

“MEMURLAR TOPLU EV TUTUYOR, KADINLAR BABAEVİNE DÖNÜYOR”

Türkiye genelinde kiralar yüzde 65 arttığı verileri paylaşan CHP’li vekil, “Kentlerin durumu ise içler acısı. Diyarbakır’daki bir yıllık kira artışı yüzde 185, depremin merkez üssü Kahraman Maraş’ta yüzde 184. Diğer yanda da tavan fiyatına ulaştığı halde hala uçuk artışlarla gündeme gelen büyükşehirler var, İstanbul’da geçen yıldan bu yana kiralara yüzde 59, İzmir’de yüzde 89, Ankara’da ise yüzde 143 zam gerçekleşti. Memurların hayat standartları değişti. Memurlar iki üç kişi bir araya gelip öğrenciler gibi toplu ev tutuyorlar, kadın memurlar anne babalarının yaşadıkları yerlere tayin isteyerek, kent değiştirmek zorunda kalıyorlar. Memurların yaşadıkları barınma krizi karşısında bir de kazanılmış haklarını ellerinden almak barınma krizini daha da derinleştirir. İktidara sesleniyorum: Elinizi, işsizin, işçinin, emeklinin, emekçinin, kadınların, memurların ve yoksulların üzerinden çekin. Bir an önce memurlara kira desteğini gündeminize alın. Emekliler, emekçiler, işçiler ve memurların yaşadığı barınma krizini sona erdirmek için acil politikaları hayata geçirin” diye konuştu.