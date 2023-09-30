CHP’li Kılıç: İlkokul tacizcisi serbest!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 16:42

Güncelleme: 30.09.2023 - 16:42

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, geçen hafta, Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda kız öğrencileri taciz eden şahsın, mahkeme tarafından serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kılıç, taciz olayının yaşandığı okulla ilgili olarak da derhal idari soruşturma açılmasını istedi. Kılıç, yaptığı açıklamada, Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda yaşanan taciz olayının ayrıntılarını paylaştı.

"Geçen hafta İzmir'de hepimizi dehşete sürükleyen bir olay yaşadık" diyen Kılıç, "İzmir Konak'taki Alsancak Melih Özakat İlkokuluna, gündüz vakti okulda eğitim olduğu sırada, bir şahsın elini kolunu sallayarak içeri girdiğini tespit ettik. Bu kişi ilkokul 1. sınıfların bulunduğu kattaki Kızlar tuvaletinde girmiş ve beş dakika boyunca kaldığı kabinde, tuvaleti kullanmak isteyen iki çocuğumuzu taciz etmiş. Çocuklarımız ilkokul birinci sınıf öğrencisi, biri 6 diğeri 7 yaşında” ifadelerini kullandı.

“MAHKEME SERBEST BIRAKTI”

Kılıç, “Kamera kayıtlarının incelemesinde ortaya çıkan görüntüler korkunç. Zira bu kişi okul kapısındaki güvenlik görevlilerine rağmen, içeri girebiliyor. Kimse bu kişiye herhangi bir şey sormuyor. Bu kişi okul koridorlarında geziyor ve tuvalette 5 dakika boyunca vakit geçiriyor. Ne bir öğretmen, ne bir idareci! Ortalıkta hiç kimse yok! Olay, çocuklarımızın durumu annelerine anlatmasıyla ortaya çıkıyor. Velilerimizin suç duyurusunda bulunması üzerine şahıs yakalanıyor. Buraya kadar durum vahim, ama şimdi anlatacaklarım daha vahim! Okuldaki kamera kayıtları mevcut, çocuklarımızın pedagog eşliğinde alınan ifadeleri mevcut. Kuvvetli deliller var. Savcılık bu deliller ışığında tutuklama istemiyle şahsı Mahkemeye sevki yapıyor. Ama bu şahıs, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakılıyor!” diye konuştu.

“DELİLLERE RAĞMEN”

Üstelik Mahkeme, kararında, cinsel istismar suçunun işlendiğine dair kuvvetli somut delillerin bulunduğunu da belirtiyor. Ama mevcut delillere karşın tutuklamanın ölçülü olmayacağına kanaat getiriyor! Bir yandan okulun büyük bir sorumsuzluğu diğer yandan yargının tacize karşı uyguladığı cezasızlık politikası. Çocuklarımız için bir cehennem yarattılar. Velilerimiz Pazartesi günü Mahkeme kararına itiraz edecekler. Biz de bu olayın takipçisiyiz. Cinsel istismar suçunun cezalandırılmasını istiyoruz. Okulla ilgili olarak da derhal idari bir soruşturmanın açılmasını talep ediyoruz” sözlerini kullandı.