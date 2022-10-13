CHP’li Kılıç: Nebati’nin enflasyon açıklaması da heterodokslu!

13 Ekim 2022 Perşembe, 11:36

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Kılıç’ın, “AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fiyat artışları hakkında yaptığı açıklama” ile ilgili soru önergesini yanıtladı.

Bakan Nebati’nin geçen günlerde Ekonomik Dönüs¸üm Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, ''Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" şeklinde açıklamasını hatırlatan CHP’li Av. Kılıç, “Ekonomimiz öyle kötü bir noktaya geldi ki enflasyonun aşırı yükselmesiyle halkın alım gücü o kadar çok düştü ki; Bakan, ‘ekonominin dümeninde yer alan kişi’ olarak son zamanlarda yaptığı açıklamalarda, kullandığı cümleler ve kelimelerle sıkça kafa karışıklığı yaratarak ekonominin kötü gidişatını örtbas etmeye çalışıyor. Son olarak da soru önergeme verdiği cevapta, enflasyon artışını aynı yöntemle açıklama yoluna gitti. Hepimiz enflasyonun neden arttığını biliyoruz ama Bakan Nebati enflasyonun neden arttığını; ‘Salgın döneminde jeopolitik gelişmeler ile birlikte, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki görünümün sebep olduğu negatif arz şokları ve tedarik zincirindeki bozulmalar enflasyonun artmasında etkili olmuştur.’ cümlesi ile açıklamayı tercih etmiştir” diye konuştu.

“BAKAN NEBATİ’NİN 10 AYDA YAPTIĞI HETERODOKS AÇIKLAMALAR!”

TBMM Divan Üyesi Av. Kılıç, Bakan Yardımcısı iken 2 Aralık 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati’nin 10 aylık görevi içerisinde neler dediğine bakıldığı zaman, aslında son yaptığı açıklamaya şaşırılmaması gerektiğine işaret ederek, Nebati’nin bu süreçteki “ilginç ve bir o kadar da tuhaf” heterodoks açıklamalarını şöyle sıraladı:

“Nureddin Nebati Bakan olduktan sonra dibe doğru giden ekonomik gidişata nasıl çözüm bulacağı herkesin merak konusu oldu! Nebati’nin ilk röportajında, ekonominin çok hızlı bir şekilde düzeleceğini savunurken, ‘sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin; ama ben bu işi düzeltmezsem eğer bin çalışanımla beraber bütün varlığımı kaybederim, bunu göze alır mıyım?’ demesi, ileride ‘epistemolojik kopuş, heterodoks yaklaşım, nöroekonomi’ gibi ilginç kelimeleri kullanacağının ilk sinyallerini verdiriyordu aslında!”

“Henüz bu sözlerin şoku atlatılmamışken Nebati, bu sefer devlet televizyonu TRT’de, ‘gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır’ gibi hamaset kokan ifadeler kullandı.

“Herkesin ‘Nureddin Nebati’nin gözlerindeki ışıltıyı aradığı!’ bir ortamda Bakan, bu sefer bir televizyon programında, "ekonomi ile olan müktesebatınız nedir?" sorusuna, ‘piyasadan geliyorum demek şu: Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğmuşsunuz. Doğal olarak benzin istasyonunuz olur. Akaryakıt işini bilirim, otomobil işini bilirim.’ diyerek ekonomi ile olan bağlantısını ortaya koydu!”

Ancak yabancı yatırım çekmek için Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen uluslararası yatırımcı kahvaltısındaki sözleri, Türkiye’nin nasıl yönetildiğini, halkımızın yanı sıra yabancıların da öğrenmesini sağladı! Bakanın, ‘en sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz’ sözleri ülke gündemine oturdu!”

“Antalya'daki bir toplantıda söylediği, ‘faiz ve kur odağında, sığ bir alanın içerisinde Türkiye ekonomisini kurtardık’ sözleri, ‘Türk ekonomisi kimden kurtarıldı? Zira 20 yıldır aynı parti iktidarda. Nebati'nin de mensubu olduğu partinin ekonomisini kim batırdı? Ya da kurtarılmış Türk ekonomisi bu mu?’ sorularının sorulmasına neden oldu. Ancak göstergeler ekonominin kurtarılmak bir yana her geçen gün daha da kötüye gittiğine işaret ediyordu.”

“Bakan Nebati’nin, ‘Türk Lirası en zayıf durumda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat olsun.’ ifadeleri vatandaşlarımızı rahatlatmasa da Bakanın ekonomi literatüründe yerini aldı!”

“Nureddin Nebati’nin gözlerini kapatarak dediği, ‘şimdi uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz.’ sözleri de ekonomi gündemine damga vurdu! Ancak bu 6 aylık süreçte; enflasyon yüzde 36.08'den yüzde 73.50'ye fırlayınca, 11.86 TL olan Dolar kuru 16.74 TL'yi görünce, 12 kiloluk mutfak tüpü 218 liradan 335 liraya çıkınca, benzin 11.64’ten 27.37’ye, motorin de 11.43’ten 29.94’e yükselince uykusundan uyananlar, yaşananların rüya olması temennisinde bulundu!”

“PARAYI ZENGİNLER PAYLAŞIYOR, BORCU HALK ÖDÜYOR!”

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, aslında Nebati’nin Bakan olduktan sonra dönem dönem yaptığı açıklamalarındaki “ışıltılı sözlerin”, “epistemolojik kopuşlu, heterodoks yaklaşımlı, nöroekonomili” konuşmasının temellerini oluşturduğunu vurgulayarak, “Son olarak önergeme verdiği cevapta kullandığı ifadeler de Nureddin Nebati’nin enflasyonun neden yükseldiği konusundaki gerçeği açıklayamayacağını kanıtladı. Ancak bu gerçeği biz biliyoruz. Yıllardır akıl ve bilimle ters düşen uygulamaların ülkemizi getirdiği duruma üzülüyoruz. Açıkladıkları her yeni ekonomi paketiyle halk biraz daha yoksullaşırken küçük bir azınlık zenginleşmeye devam ediyor. ‘Türk lirası en dipte gidecek yeri yok‘ dedi, Türk Lirası değer kaybetmeye devam etti. Nas dediler, ‘faiz düşüreceğiz‘ dediler, politika faizi düşerken piyasa faizi tavan yaptı. ‘Dolar yükselsin ihracat rekorları kırıp enflasyonu düşüreceğiz‘ dediler, hem cari açık arttı hem de enflasyon. Şimdi de dolar yükselmesin diye swap anlaşmalarıyla arttırdıkları Merkez Bankası rezervlerini eritiyorlar. Ancak durduramıyorlar. İşin özü, ekonominin ‘E’ sinden anlamayan bir yapı Türkiye’yi uçurumun dibine attı. Faturayı ise halk ödüyor. Parayı zenginler paylaşıyor, borcu halk ödüyor” ifadelerini kullandı.