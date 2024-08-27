CHP’li Kılıç: Okullarımızdan elinizi çekin

Yayınlanma: 27.08.2024 - 14:11

Güncelleme: 27.08.2024 - 14:11

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir’de 18 okulun bahçe, spor salonları ve duvarlarının kiralama ihalesini Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Kılıç, “2024-2025 eğitim öğretim dönemine çok az bir süre kala, Milli Eğitim Bakanlığı İzmir’in en gözde okullarının da aralarında bulunduğu 18 okul için akıl almaz bir karar aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarımızın bahçelerini, spor salonlarını hatta duvarlarını bile kiralığa çıkardı. 18 okul için ihale süreci dün başladı. Okullarımızın bahçe, spor salonları ve duvarlarının kiralığa çıkarılması öğrencilerimizi, eğitimcilerimizi, velilerimizi büyük kaygı ve endişelere sürüklemektedir. Bu 18 okul İzmir’deki sayı. Türkiye genelinde bunun gibi kaç ihaleye çıkılacak bakana soracağız” diye konuştu.

“OKULLARIMIZ KORUNMASIZ DURUMA GELECEK”

Okulların bu kararla birlikte korunmasız hale geleceğine dikkat çeken Kılıç, “Okul bahçelerinin otoparklara kiralanması demek, üçüncü kişilerin okullara serbestçe girebilmesi, çocuklarımızın özgürce ve güvenle oynayacakları alanların korunamayacağı anlamına gelmektedir. Bu uygulama başta uyuşturucu olmak üzere çok büyük tehlikelerin kapısını açmaktadır. Ayrıca bahçeleri ihaleye çıkarılan bazı okullarımızın içinde yurtlar bulunmaktadır. İzmir Atatürk Lisesi yerleşkesi içinde bir adet kız, bir adet erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bahçelerin kiraya verilmesi, yatılı kalan öğrencilerimizi de büyük tehlikeye düşürmektedir” ifadelerini kullandı.

“KİRALAMA İŞLEMİ HUKUKSUZDUR”

Bu alanlar daha önce okul aile birlikleri tarafından kiraya verildiğine dikkat çeken CHP’li vekil, “Ancak yargı bu kiralama işlemine dur dedi. Yargı kararı ortadayken Milli Eğitim Bakanlığı’nın böyle bir adım atması aynı zamanda hukuksuzdur. Kiralama işlemlerinden elde edilecek paralar okula değil Bakanlığa gelir olarak kaydedilecektir. Üstelik bu gelirler, diğer Bakanlıklar arasında paylaştırılacaktır. Cumhurbaşkanına soruyorum, ‘Türkiye’nin 2024 bütçesi ortalama 12 trilyondur. Milli Eğitim Bakanlığı bütçeden her yıl aslan payını alır, bu yıl aldığı pay da 1 trilyon 90 milyon liradır. Bakanlıklarınızın bu bütçe büyüklükleri karşısında 18 okulun otopark gelirine ihtiyacı var mıdır?’ Tabi ki yok! Burada amaç farklı.. Amaç, iktidara geldiğinden bu yana eğitimde özelleştirme politikalarından vazgeçmeyen AKP iktidarının İzmir’in en köklü okullarına darbe vurma isteğidir. Yani amaç açıkça ranttır!” dedi.

“OKULLARIMIZI OTOPARK MAFYALARINA EMANET ETMEYECEĞİZ”

“Okullarımızı arpalık olarak gören iktidara sesleniyoruz, okullarımızı ne otopark mafyalarına ne de başka çetelere emanet etmeyeceğiz” diye devam eden Kılıç, “Okullarımızın sahibi vergilerini veren ailelerdir; kamu sadece burada hizmet etmeyi gözetir. Okullarımızdan ellerinizi çekin! Eğitimde niteliği artırmak yerine mülkiyetini kiralayan bir anlayışı kabul etmiyoruz. Çocuklarımızın yatağa aç girmedikleri, okullarına aç gitmedikleri, güvenle eğitim alabildikleri, laik, çağdaş ve bilimsel eğitim alabilecekleri alanları yaratmak için mücadele etmeye devam edeceğiz, bu gerekçelerle ihalenin hemen durdurulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KİRALAMA İŞLEMİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Kılıç, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soru önergesi yöneltti. Şu soruların yanıtlanmasın istedi: