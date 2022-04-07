CHP'li Kılıç'tan 'Buca Cezaevi' çağrısı: Ranta açılmasın!

07 Nisan 2022 Perşembe, 10:03

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, “Yıkımı devam eden cezaevinin bulunduğu arazi yeşil alan olarak kente kazandırılmalı, betona kurban edilmemeli. Çünkü Buca’mızın, orada yaşayan hemşehrilerimin daha fazla betona değil, yeşil alana, nefes almaya ihtiyacı var. Adı ne olursa olsun hiç önemli değil; millet bahçesi, park, rekreasyon alanı olabilir. Bucalı hemşerilerimi doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan bir yer olmalı, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilmeli. Biz bu yöndeki bütün kararları destekleriz.” dedi.

Kılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın arazi ile ilgili hazırladığı plan değişikliği ile mevcut alanda bulunan park alanlarının büyük bölümünün konut alanına dönüştürüldüğünü belirterek, bu plan değişikliğinin yapılaşmayla birlikte bölgedeki yoğunluğu artıracağını, bunun da mevzuata aykırı olacağını bildirdi.

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, açıklamasında şöyle devam etti:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mevzuat gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görüşünü soruyor. Belediyenin incelemesi sonucunda, cezaevi arazisini kapsayan parsellerle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifiyle, mevcut yerdeki yeşil alan miktarı azaltılarak yapılaşmanın arttırıldığı, konut için daha fazla alan ayrılmaya çalışıldığı anlaşılıyor. AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın sosyal medyadan verdiği tepkiyi anlamak mümkün değil. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan alınan görüşte her şey açık ve net, Belediye Başkanımızın görüşleri de açık ve nettir. Biz buranın, İzmir’e ve Bucalılara insanların nefes alabildiği, ailesiyle güzel vakit geçirebileceği yeşil alan olarak kazandırılmasını isteriz. Ancak Mahmut Atilla Kaya’nın mensubu olduğu partinin bakanlığı, bu alanda ticaret alanı içerisinde kalan kısmı büyütmek, park alanı kısmını küçültmek istiyor.

Bütün Türkiye’yi betona boğan, doğayı katleden AKP zihniyeti bunu anlamakta zorlanabilir ancak biz bu alanı AKP’nin rant hırsına teslim edecek değiliz. AKP, her zamanki gibi olaya rant amaçlı bakıyor. Şaşırdık mı? Tabi ki hayır. Bir kere de bizi şaşırt ey AKP ve AKP’nin bu projeyi canhıraş bir şekilde savunan vekilleri! Ama onlar bizi şaşırtacaklarına Buca’da bir metre bile yeşil alan yapılmadığını iddia edebiliyorlar. Bunu iddia edenlerin yüz yıllık zeytin ağaçlarını kestiğini, 5-10 tane fidan dikerek orman yaptığını zannettiğini, milyonlarca ağaç keserek otoyollar yaptığını; ormanlık alanları rant amaçlı maden şirketlerine verdiğini düşündüğümüzde kimin doğru söylediği ortaya çıkıyor. Onlara şunu da hatırlatmak isteriz; sadece Buca ilçemizde İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından 2019-2022 yılları arasında toplam 6.553 m2 alana sahip 6 yeni park yapılmıştır, 9.260 m2’lik yeni ağaçlandırma sahası oluşturulmuştur; ilçe belediye, muhtarlıklar, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına son 3 yılda 157.453 adet bitki temini yapılmıştır. 250 bin metrekare alana sahip Buca’daki Portakal Vadisi projesi yüzde 60 oranında tamamlanmış durumdadır. Bu proje tamamlandığında açılışa Sayın Kaya’yı da bekleriz.”

AKPi’nin bu plan değişikliğinin uygulanması halinde, Buca gibi yapı yoğunluğunun yüksek olduğu bir yerin trafik sıkışıklığının daha da artacağını vurgulayan Av. Sevda Erdan Kılı şunları söyledi:

“Kamuya ait, kentte mal olmuş, acıların yaşandığı bu araziyi kent belleği açısından da değerlendirmek gerekiyor. Projede, geçmişteki kullanımını unutturmayacak, anılarını ve izlerini taşıyacak bir bölüme de yer verilebilir. Mutlaka sportif, sanatsal tesisler de yapılmalı. Bu alandaki donatılarda gençlerin ihtiyaçları için çok amaçlı toplum merkezleri de yapılabilir. Kesinlikle alışveriş merkezi, AVM yapılmamalı; düşünülmesi durumunda bile buna şiddetle karşı çıkarız, tüm Bucalılar, İzmirliler olarak o araziye sahip çıkarız; alanı AVM yapmak isteyenin, ranta açmak isteyenin sonuna kadar karşısında oluruz. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir imar planı hazırlamalı, projedeki yeşil alanları artırmalıdır.”