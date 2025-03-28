CHP'li Mahmut Tanal paylaştı: 'Polis yeleği bekçiye giydirildi' iddiası
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, yaptığı sosyal medya açıklamasında bir fotoğraf karesi paylaşarak, "Polis yeleği bekçiye giydirilerek suç işleniyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürerken eylemcilere yönelik polis müdahaleleri de kamuoyunda tepki ile karşılanıyor.
Gelişmeler sürerken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal X hesabından bir açıklama yaptı. Tanal açıklamasında, "Ankara Kızılay’da kaydedilen bu görüntüde, polis unvanı ve görev alanı yalnızca kolluk kuvveti olan polis teşkilatına ait olan “Polis” ibareli yeleğin, bekçilere giydirildiği açıkça görülmektedir" ifadelerini paylaştı.
Tanal'ın paylaştığı görüntü şu şekilde:
"UNVAN VE YETKİ GASPI SUÇUNU OLUŞTURUR"
Görüntüye sert tepki gösteren CHP'li Tanal, açıklamasına şöyle devam etti:
"Bu eylem, Türk Ceza Kanunu’nun 264. maddesi uyarınca açık bir şekilde “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” yani unvan ve yetki gaspı suçunu oluşturur.
Ayrıca bu durum;
- Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na,
- Emniyet Teşkilatı Kanunu’na,
- Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği’ne,
- Kamu düzeni ve güvenliği ilkelerine,
aykırıdır.
Polis ve bekçi görev, yetki ve sorumlulukları birbirinden açık biçimde ayrılmıştır. Bekçiye polis yeleği giydirmek suretiyle halkta yanıltıcı bir izlenim oluşturmak, aynı zamanda kamu güvenliğini tehdit eden bir aldatmacadır!
Unutulmasın: Üniforma, devleti temsil eder! Üniformayla oynanmaz!
Sorumlular hakkında derhal işlem başlatılması için İçişleri Bakanlığı’na ve Cumhuriyet Savcılarına çağrıda bulunuyoruz.
Kanun varsa keyfilik olmaz!"
POLİS YELEĞİ BEKÇİYE GİYDİRİLEREK SUÇ İŞLENİYOR!— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) March 28, 2025
Ankara Kızılay’da kaydedilen bu görüntüde, polis unvanı ve görev alanı yalnızca kolluk kuvveti olan polis teşkilatına ait olan “Polis” ibareli yeleğin, bekçilere giydirildiği açıkça görülmektedir.
Bu eylem, Türk Ceza Kanunu’nun… pic.twitter.com/ZZ8t5IuI9o
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