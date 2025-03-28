İmamoğlu'ndan Maltepe Mitingi'ne çağrı: 'Yarın hep birlikte yola çıkacağız'

Yayınlanma: 28.03.2025 - 22:31

Güncelleme: 28.03.2025 - 22:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden yeni paylaşım yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında Cumartesi günü düzenlenecek olan Maltepe Mitingi'ne çağrı yaptı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Benim kıymetli vatandaşlarım,

Milyonlar oldunuz, sandıklara koştunuz. Bana çok güçlü bir yol haritası çizdiniz. Şimdi bayram arifesinde, Türkiye'nin ikinci yüzyılı yolculuğunun arifesinde hep birlikte yola çıkacağız.

Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlar, erkekler, hep birlikte İstanbul'un ve Türkiye'nin muhafızları olacağız. Ben sizleri Silivri'den izleyeceğim ama tüm kalbimle, düşüncelerimle ve cümlelerimle sizlerle olacağım.

İstanbul'un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım. Millet büyüktür.

“Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar,

güneş ufaktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar.”

Sizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak.

Büyük Buluşma;

29 Mart Cumartesi 12.00’de

Maltepe Sahil Miting Alanı’nda"