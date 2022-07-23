CHP'li Murat Emir 'AB'den fon alıp, kendi STK'lerine yaptırıyorlar' dedi
Gazetemizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizim STK’ler” diyerek sahiplendiği sivil toplum kuruluşlarının cemaat bağlantılarını gündeme getirmesi üzerine açıklama yapan AFAD, söz konusu STK’lere sahip çıkan bir açıklama yaptı. Açıklamada, STK’lerin “milletten güç aldığı” savunuldu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise Suriye’deki briket evlerin yapımında “söz konusu STK’lerin taşeron olarak kullanıldığını” söyledi.
Erdoğan’ın, briket evlere ilişkin açıklamasında “Bizim, kendi sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz” dedi. Ancak Erdoğan’ın “Bizim” dediği kuruluşların birçoğunun, tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin 677 sayılı yasayla yasaklanan çeşitli cemaatlerle bağlantılı olduğu gündeme geldi.
Projeye ilişkin eşgüdümü yürüten AFAD’dan yapılan açıklamada, “projede yasal çerçevede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile çalışıldığı” iddia edildi. Açıklamada, kamu kaynağı kullanılmayan projenin her aşamasının denetlendiği ifade edildi.
‘AYRIMCILIK’
CHP’li Emir de “Bir kısım STK’nin, ‘Bizim STK’lerimiz’ diye tanımlanması, doğru değil. Cumhurbaşkanı bir ayrımcılığın içine girmiş oluyor” dedi. Erdoğan’ın açıklamasının ardından söz konusu STK’lerin “alabildiğine denetimsiz şekilde çalışacaklarını tahmin etmenin zor olmadığını” vurgulayan Emir, “Projede yer alan STK’lerin bütün STK’ler gibi yasalar çerçevesinde çalışması, denetimlerinin tam olması, gelirlerini şeffaf biçimde gösterilmesi önemli. Bu kapalılık ve cumhurbaşkanının böylesine sahiplenmiş olması, kaygıyı artıran bir durum” ifadelerini kullandı.
‘AB FONLARI NEREDE’
Erdoğan’ın söz konusu evler için AB’den destek alınmadığını söylediğini anımsatan Emir, “Bugüne kadar harcandığı iddia edilen, 40 milyar dolara kadar vardığı söylenen para niye buraya aktarılmadı? Olağanüstü paralar harcadıklarını iddia ediyorlar, AB fonları alıyorlar. Bunlar kullanılıyor ama briket ev yapmaya gelince kimi STK’lere yaptırıyorlar. Bu da devletin kendince taşeron kullanması anlamına geliyor” dedi.
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