CHP'li Murat Emir: Sayıştay'ın, Sağlık Bakanlığı'nı kusurlu bulduğu maddelerle ilgili işlem yapılmadı
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı ile ilgili raporunu değerlendirerek, "Bir yıl önce kusurlu bulduğu 27 maddenin 21'i ile ilgili hiçbir işlem yapılmadı" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı ile ilgili raporunu, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile değerlendirdi.
CHP'li Emir, "Sayıştay'ın, Sağlık Bakanlığı hakkında bir yıl önce kusurlu bulduğu 27 maddenin 21'i ile ilgili hiçbir işlem yapılmadı. 3'ü kısmen, 3'ü tamamen yerine getirildi. Bu seneki raporlarda sadece şehir hastaneleri ile ilgili 28 usulsüz işlem tespiti var" dedi.
1?? Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı hakkında bir yıl önce kusurlu bulduğu 27 maddenin 21'i ile ilgili hiçbir işlem yapılmadı. 3'ü kısmen, 3'ü tamamen yerine getirildi.— Murat Emir (@muratemirchp) September 28, 2021
Bu seneki raporlarda sadece şehir hastaneleri ile ilgili 28 usulsüz işlem tespiti var.
İçlerinde neler yok ki!
'HAK YİYENLER CEZASIZ KALMAYACAK'
Emir'in paylaşımlar şu şekilde:
"Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı hakkında bir yıl önce kusurlu bulduğu 27 maddenin 21'i ile ilgili hiçbir işlem yapılmadı. 3'ü kısmen, 3'ü tamamen yerine getirildi. Bu seneki raporlarda sadece şehir hastaneleri ile ilgili 28 usulsüz işlem tespiti var. İçlerinde neler yok ki!
- Hastanenin zamanında teslim edilmemesi nedeniyle tazminat ödenmemesi,
- Taahhüt edilen tıbbi cihazların bazılarının yerinde bulunmaması,
- Yapılmayan veya bitmeyen işlerin parasının Devletten alınması,
- Yer teslimi öncesi hastane inşaatına başlanması,
İlgili usulsüzlüklerin de üstü kapatılmak istenecek ama bu, görmezden gelinen son Sayıştay raporu olacak. İlk seçimde, CHP iktidarında yetimin bir kuruş hakkının hesabı sorulacak! Kara deliğe dönüşen şehir hastaneleri kamulaştırılacak. Hak yiyenler cezasız kalmayacak."
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