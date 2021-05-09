CHP'li Murat Emir'den Sinovac soruları! Sözleşme detayları neden gizleniyor?

09 Mayıs 2021 Pazar, 15:41

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’ın Covid-19 aşı görüşmeleriyle ilgili süreçleri en başından beri kapalı şekilde yürüttüğünü belirterek sözleşmenin detaylarına ilişkin tüm soruları yanıtsız bıraktığını söyledi.

Sözleşmenin detaylarının açıklanması için TBBM’ye soru önergesi veren CHP'li Emir, 50 milyon doz aşının neden teslim edilmediğinin açıklanmasını istedi.

"BİLİNÇLİ ŞEKİLDE GİZLENİYOR"

Aşıların Çin’den kaç dolara alındığı ve Türkiye’ye kaç dolara satıldığı aracının bu sözleşmeden ne kadar kazandığı, aşıların zamanında gelip gelmeyeceği, gelmezse ne gibi bir yaptırım olacağı sorulduğunda da sözleşmenin detaylarının bilinçli bir şekilde gizlendiğine dikkat çeken CHP'li Emir, Çin’le yapılan aşı anlaşmasında aracı firma kullanıldığı iddiamıza karşılık da ilk başta 'Aracı yok' yanıtı veren Sağlık Bakanının sonra aracıyı itiraf etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

"12 MİLYON DOLAR ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Emir, "Sonrasında ise Keymen firmasının Çin’den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşıyı Devlet Malzeme Ofisine (DMO) her bir dozu 12 dolardan fatura ettiği ve karşılığında 12 milyon dolar aldığı ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

DMO ile milyonlarca dolarlık sözleşme imzalayan Keymen firmasının teminat dahi sunamadığı, DMO’nun da taahhüt edilen aşıların zamanında gelmemesi durumunda sözleşmeyi garanti almak adına herhangi bir yaptırım talebinde bulunmadığının anlaşıldığına dikkat çeken Emir, "Sonuç olarak mevcut sözleşme ile olası bir kamu zararında kanuni ve ticari haklar teminat altına alınamamıştır" bilgisini paylaştı.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfen Elvan tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:

- Çin’in Türkiye’ye taahhüt ettiği 50 milyon doz neden hâlâ teslim edilmemiştir?

- Taahhüt edilen aşıların zamanında teslim edilememe ihtimaline karşı DMO ile Keymen arasında imzalanan sözleşmeye herhangi bir yaptırım maddesi konulmuş mudur? Konulduysa içeriği nedir?

- Sözleşmenin muhatabı olan DMO, 50 milyon doz aşının gecikmesi ile ilgili bugüne kadar Keymen ve Sinovac temsilcileri ile temasa geçmiş midir? Geçildiyse nasıl bir yanıt alınmıştır?

- Sinovac gecikmeye ilişkin nasıl bir gerekçe sunmuştur?

- Aracı firma Keymen, DMO’ya teminat sunamadıysa neden anlaşma başka bütün devletlerin yaptığı gibi devletler arasında yapılmamıştır ve bu aracı firmada neden ısrar edilmiştir? Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu gecikme ile ilgili herhangi bir işlem yapmış mıdır?