CHP'li Murat Emir: 'Hastalara tarihi geçmiş ilaç veriliyor'
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüs ile mücadelede kullanılan “favipiravir” etken maddeli ilaçların son kullanma tarihi geçmiş olmasına rağmen hastalara verildiğini iddia etti.
Murat Emir, Covid-19 hastalarına son kullanma tarihi geçmiş “favipiravir” etken maddeli ilaçlar verildiğini belirterek “Sağlık Bakanlığı, milyonlarca kutu sipariş verilen ilaçları tüketme derdine düştü. Bakanlık, halk sağlığı suçu işliyor. Tıpkı ‘favipiravir’de olduğu gibi Sağlık Bakanı’nın da son kullanım ömrü geçti” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yan etkileri konusunda uyarılarda bulunduğu “favipiravir” etken maddeli ilaçlarla ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Emir, Covid-19 hastalarına son kullanma tarihi geçmiş “favipiravir” ilaçlarının verilmeye başlandığını belirtti.
Emir, dünyada hiçbir ülkenin “favipiravir”i Türkiye’deki şekliyle kullanmadığını belirterek “Şimdi de bu ilaçları bir an önce halka tükettirmenin derdine düştüler. Bakanın gözü öylesine dönmüş ki hastalara son kullanma tarihi geçmiş ‘favipiravir’ etken maddeli ilaç vermeye başladılar” dedi
CHP’li Emir, son günlerde filyasyon ekiplerinin, Covid-19 hastalarına üzerinde son kullanma tarihi “Nisan 2021” yazan ilaçları verdiğini kaydederek “Hastalar itiraz ettiğinde de ‘Sağlık Bakanlığı gerekli incelemeyi yaptı, ilacı kullanmanızda bir engel yoktur’ gibi yanıtlar veriyorlar. Derhal bu skandala bir son verilmeli” ifadelerini kullandı.
Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
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