CHP'li Murat Emir'den 'Berhan Şimşek' açıklaması: 'Eğer o imzaları toplamış olsaydı...'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 15:59

Güncelleme: 06.04.2025 - 16:00

CHP'nin kayyum ihtimaline karşı düzenleme kararı aldığı 21. Olağanüstü Kurultay bugün toplandı.

Kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olarak açıklandı. Daha önce aday olacağını açıklayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekildi.

Eski milletvekili Berhan Şimşek ise adaylık için gerekli şartları sağlayamadı. Şimşek yaptığı açıklamada 97 delege imzasına sahip olduğunu, 5 dakika geç kalındığı için divanın kabul etmediğini söyledi.

"GERÇEKTEN CİDDİ BIİR ADAYLIK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA..."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yaptığı açıklamada, "Adaylık başvurusu için biliyorsunuz yüzde 5 delegenin oyu gerekir. Daha önce yüzde 10 olan delege imza barajını biz aşağı çekmiştik. Bir önceki tüzük değişikliğinde yüzde 5’e çekmiştik. Dolayısıyla da gerçekten ciddi bir adaylık söz konusu olduğunda 67 imza almak zor olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Emir, "Sayın Berhan Şimşek eğer o imzaları toplamış olsaydı onu zamanında Divan'a vermesi gerektiğini bilecek kadar da deneyimli bir siyasetçidir'' dedi.

BERHAN ŞİMŞEK TEPKİ GÖSTERDİ

Berhan Şimşek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, "Dün akşamdan beri yaşadığımız, imzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil" diye konuştu.

Kurultaya tek aday olarak giren Genel Başkan Özgür Özel'e hayırlı olsun dileklerini ileten Şimşek, "Sayın Özgür Özel, kutluyorum sizi. Şimdi santraforun biri yok, Kemal Bey yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Arkadaşlar, ben bu partide duvarlara CHP yazarken, Sayın Özgür Özel ve yanındakiler kısa pantolonla geziyordu" ifadelerini kullandı.

YANDAŞLARA AÇIKLAMA YAPMASINA TEPKİ

Bir CHP’li, Berhan Şimşek’in yandaşlara açıklama yapmasına tepki gösterdi. CNN Türk, tepkiyi görünce canlı yayından çıktı.