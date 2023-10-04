CHP'li Nalbantoğlu teşekkür kolisini iade etti: Depremzedelere dağıtılmalı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:22

Güncelleme: 04.10.2023 - 09:23

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin tüm milletvekillerine 6 Şubat depremlerindeki yardımlarından dolayı teşekkür amacıyla hediye göndermesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından gelen hediye kolisini paylaşan CHP’li Nalbantoğlu, "AKP Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, depremin yaralarını sarmaya çalışan kentten tedarik edilen ürünlerden oluşan 600 koliyi teşekkür mesajı ile milletvekillerine dağıttı. Türkiye tarihinin en acı olaylarından biri olan 6 Şubat depreminde, binlerce canımızı yitirdiğimiz, yerle bir olan, on binlerin evsiz kaldığı Kahramanmaraş’ta, depremin üzerinden geçen yedi aya karşın hala yaralar tam olarak sarılamazken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi logolu gıda kolilerinin TBMM’deki 600 milletvekiline dağıtılmasının çok yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. Bu kolilerin hala çok zor koşullarda hayatlarını idame ettirmeye çalışan depremzedelerimize dağıtılmasını yerinde görüyorum ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi logolu kolinizi iade ediyorum” sözlerini kullandı.