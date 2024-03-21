CHP’li Nazlıaka ve Karabat’tan gazetemize taziye ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat gazetemize taziye ziyaretinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:15
CHP’li Nazlıaka ve Karabat’tan gazetemize taziye ziyareti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart Pazar günü yaşamını yitiren yazarımız Ali Sirmen’in vefatı nedeniyle gazetemize taziye ziyaretinde bulundu.

Nazlıaka ve Karabat’ın baş sağlığı dileklerini gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu ve gazetemiz yayın kurulu üyesi ve yazarı Miyase İlknur kabul etti. 


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