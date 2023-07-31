CHP'li Nermin Yıldırım Kara'dan Akbelenlilere ziyaret

Yayınlanma: 31.07.2023 - 15:40

Güncelleme: 31.07.2023 - 15:40

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Mersin’de Akbelen Ormanları’ndaki katliama karşı direnen yurttaşları ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na “Birilerinin çıkarı uğruna kapı kulu gibi davranıyor” diyerek tepkisini gösteren Kara, “Eğer iktidar şirketlere sahip çıkıyorsa, yaşam alanını ve ormanlarını korumak için yurttaşın direnmesi meşrudur” dedi.

CHP’li Kara, Mersin Akbelen Ormanları’ndaki ağaç kesimine ilşkin direnen yurttaşları ziyaret etti. Akbelen’deki faaliyetleri “ekokırım” olarak değerlendiren Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Limak Holding’in her projesine “ÇED gerekli değildir” ya da “ÇED olumlu” kararlarını verdiğini belirterek, “Bakanlık, bir tane bile projesini reddedememiş ve 52 projesini onaylamış. Reddedememiş diyorum çünkü ortada rasyonellikle yazılmış raporlar ya da işlemler yok. Birilerinin çıkarı uğruna kapı kulu gibi davranılıyor” dedi.

1982'DEN BUGÜNE

“Türkiye’nin iklim kriziyle mücadelede en azından 2050’lerin başından itibaren net sıfır hedefine ulaşması gerekmektedir” diyen Kara, Muğla’da faal olan üç kömürlü termik santralin 1982’den 2020’nin sonuna kadar yarattığı kümülatif sağlık etkisinin ekonomik maliyetinin 98 milyar avro olduğu bilgisini verdi.

Akbelen konusunda öncelikli söz hakkının İkizköy’de yaşan yurttaşlara ait olduğunu belirten Kara, “Anayasa gereğince devlet ormanları korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. Eğer iktidar şirketlere sahip çıkıyorsa, yaşam alanını ve ormanlarını korumak için yurttaşın direnmesi meşrudur” diye konuştu.

HEPSİ HUKUKSUZ

Kara, söz konusu şirkete tahsis edilmiş orman kesim izninin 2021’de bittiğini anımsatarak, “Yani Akbelen’de bu hafta yapılan kesimlerin hepsi hukuksuz. Şimdi yapılması gereken, bu hukuksuzluğu sürdürenler hakkında derhal soruşturma başlatılmalı ve kolluk kuvvetleri bölgeyi terk etmeli” dedi.