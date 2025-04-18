CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt gözaltına alındı

Zonguldak Devrek ilçesinin önceki dönem belediye başkanı Çetin Bozkurt ve 7 kişi gözaltına alındı.

CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt gözaltına alındı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 21:11

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Devrek'in önceki dönem belediye başkanı CHP'li Çetin Bozkurt ve 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, "Değerli başkanımıza suç uydurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu gözaltıların siyasi saiklerle yapıldığını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAMU GÖREVLİLERİNE SESLENİYORUM"

Yavuzyılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün itibariyle Zonguldak İlimizin Devrek İlçesi önceki dönem Belediye Başkanı Sn. Çetin Bozkurt ve 7 çalışma arkadaşı gözaltına alındı.

Değerli başkanımıza suç uydurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu gözaltıların siyasi saiklerle yapıldığını da biliyoruz. 

Tetikçi konumuna sokulan kamu görevlilerine sesleniyorum.

Yüreğiniz yetiyorsa mevcut ve önceki dönem AK Partili Belediyeleri inceleyin, soruşturun da görelim!

Çetin Bozkurt’un yanındayız!"

 


Etiketler: #görevli #gözaltı #Deniz Yavuzyılmaz

İlgili Haberler

Malatya'nın 3 ilçesinde 'kaçakçılık' operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Malatya'nın 3 ilçesinde 'kaçakçılık' operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
5 kişi gözaltına alınmıştı: CHP'den 'Kemalpaşa Belediyesi' tepkisi

5 kişi gözaltına alınmıştı: CHP'den 'Kemalpaşa Belediyesi' tepkisi
Elebaşı da yakalandı... Adana merkezli 4 ilde 'suç örgütüne' operasyon: 109 gözaltı

Elebaşı da yakalandı... Adana merkezli 4 ilde 'suç örgütüne' operasyon: 109 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler