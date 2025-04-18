5 kişi gözaltına alınmıştı: CHP'den 'Kemalpaşa Belediyesi' tepkisi

Yayınlanma: 18.04.2025 - 18:41

Güncelleme: 18.04.2025 - 18:41

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçen yıl kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine başlattığı soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.

Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda, iştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen beş şüpheliye yönelik işlemler devam ederken CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan Kemalpaşa Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından Bakan ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, açıklama yaptı.

"KONU, BELEDİYE BAŞKANIMIZ TARAFINDAN SAVCILIĞA BİLDİRİLMİŞ"

Sürecin bir operasyon değil, Kemalpaşa Belediye Başkanı’nın şikayeti üzerine başlatılan bir soruşturma olduğunun altını çizen Bakan, şunları söyledi:

“Dün saat 16.00 gibi Kemalpaşa Belediyesi'ne polis memurları gelerek belediye başkan yardımcımız, muhasebe müdürümüz ve bir memur arkadaşımızı gözaltına aldı. Onun dışında iki kişi daha gözaltına alındı.Onlardan biri Sayın Başkan tarafından daha önce görevden uzaklaştırılan biri. Durum kamuoyuna ‘Kemalpaşa Belediyesi operasyonu’ diye yansıdı. Ancak işin aslı böyle değil. Kemalpaşa Belediye Başkanı'ndan kapıdaki güvenlik görevlisine kadar herkesi töhmet altında bırakan bir basın açıklaması oldu. Savcılığın gelip belediyeden arkadaşlarımızı gözaltına alması da bu izlenimi güçlendirdi. Konu, belediye başkanımız tarafından savcılığa bildirilmiş, şikayette bulunulmuş bir ihaleyle ilgili. Bu olay beş ay önce yaşanmış bir konu. Beş ay süresince Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı, bu süreci yürütmüş. Sonuç olarak, o iki kişinin bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini, diğer aslında şikayetçi olunmayan üç kişinin de adli kontrolle mahkemeye sevk edildiğini öğrendik.”

“HUKUKA AYKIRI BİR İŞE SIFIR TOLERANS GÖSTEREN BİR SİYASİ PARTİYİZ”

Menemen Belediyesi örneğini hatırlatan Bakan, ‘yolsuzluğa sıfır tolerans’ mesajı vererek “Herhangi bir CHP’li belediyede bir hukuksuzluk varsa, o hukuksuzluğa önce müdahale edecek olan, burada olduğu gibi oranın belediye başkanıdır. Ya da CHP Genel Merkezidir, Menemen örneğinde daha önce olduğu gibi. Yani biz hukuka aykırı bir işe sıfır tolerans gösteren bir siyasi partiyiz. Kemalpaşa Belediye Başkanımız burada gördüğü bir ihmali de derhal savcılığa bildirmiş bir belediye başkanıdır” dedi.

Soruşturmanın kamuoyuna ‘operasyon’ olarak lanse edilmesinin CHP’li belediyelere yönelik algı oluşturma çabası olduğunu belirten Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’li belediyeleri kriminalize etmeye, yani bir suç işlenmiş gibi göstermeye yönelik, İstanbul'la başlayan, özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın asla tutuklanmaması gereken Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere arkadaşlarımızın tutuklandığı diğer belediye başkanlarımızla yapılan operasyonların hepsi hukuk dışı. Yani burada bir amaç güdülüyor. CHP’li belediyeler, özellikle sosyal hizmetlerle, sosyal belediyecilikle halk nezdinde ciddi etki yaratıyorlar. Kamuoyu nezdinde bu algıyı yıkmak ve orada suç işleniyormuş algısı yaratmaya çalışıyorlar. Kemalpaşa'da da yapılan aslında benzer bir şey. Belediyeye gelip bu arkadaşlarla ilgili şikayet yokken, beş ay önce belediye başkanı başvurmuşken, saat 16.00’da belediye kapanmadan belediyeye geldiğinizde toplumda bir algı yaratmış oluyorsunuz. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı iş, doğru bir iş değil. Buradan almalarını, o operasyon algısını güçlendirmeye yönelik işlem olarak görüyorum. Aynı zamanda bir hukukçu olarak burada operasyonluk bir durum da yok. Yani rutin bir savcılığa yapılan müracaat ve onun sonucunda yürümesi gereken iş ve işlemler. Tamamen belediyelerimizi töhmet altında bırakmaya ve kamuoyunda lekelemeye yönelik yapılmış bir şey bu operasyon.”

TÜRKMEN: “BENİ DE RAHATSIZ EDEN BİRTAKIM ŞEYLER GÖRDÜM”

Kemalpaşa Belediye Başkan Türkmen ise, konuya ilişkin yaptığı araştırmalar neticesinde soruşturma talebinde bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir etkinlik yapma düşüncesiyle yola çıktık. Kültür müdürlüğümüz bunu yönetiyordu. Ama o zaman TUSAŞ olayı oldu, şehitlerimiz oldu. Biz de böyle bir etkinlikten vazgeçtik. Yani sanatçıyı getirmedik ama Cumhuriyet Bayramı ile ilgili diğer ilçe etkinliklerimiz devam etti. Bununla ilgili bir firmayla anlaştık. O firma belediyemiz adına kaporalar vermişti ve bunun neticesinde biz de firmanın da belediyemizin de zarar görmemesi için bunu tatlılıkla hallettik. Bunun neticesinde biz bu olayları bitirmiştik. Ama sonra bana bir ihbar geldi. Kültür müdürüyle ilgili bir ithamda bulunuldu. Ben de bunu araştırdığımda beni de rahatsız eden birtakım şeyler gördüm. Ben de hem idari soruşturma başlattım hem de oradaki durumu savcılığa suç duyurusunda bulunarak adli makamlar tarafından adli işlemler işlem başlattım. Bu beş ay önceki bir hadiseydi.Bugün savcılığımız bunun araştırmasını yaptı. Ben kültür müdürünü bu işlemlerden dolayı zamanla açığa almıştım. Onun neticesinde bu noktaya gelindi.”

"KENDİ PARAMIZDAN ÇOK DAHA HASSAS KULLANIYORUZ"

Belediye kaynakları kullanımnda özenli ve dikkatli oldukları mesajını veren Türkmen, "Bizler bu milletin parasını kendi paramızdan çok daha hassas kullanıyoruz. 120 bin kişinin parasının vebali var üzerimde. Bunu da Kemalpaşa'da yaşayan herkes biliyor. Güvenleri olmasa zaten burada olmazdık. Ama ben de milletimize ve adli yargıya güveniyorum. Onların da doğru kararı vereceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“BU, KEMALPAŞA BELEDİYESİ'NE YAPILAN BİR OPERASYON DEĞİL”

Türkmen, soruşturmanın operasyon olarak lanse edilmesine ilişkin ise şunları söyledi:

“Ben iki kişiyle ilgili şikayette bulundum. Bir tanesi firma yetkilisi, bir tanesi o günkü kültür müdürümüz hakkında. Belediye kanunlarıyla hepimize verilen sorumluluklar var. Esasında memurların yargılanmasıyla ilgili kanunla yargılanmaları gerekir böyle bir suç varsa. O yüzden ben öyle değerlendirmiyorum. Çünkü bu, Kemalpaşa Belediyesi'ne yapılan bir operasyon değil. Bizim bir konuyla ilgili yapmış olduğumuz bir işlem. Ve buradan operasyon çıkarmak yanlış ama maalesef bunlar olabiliyor.”