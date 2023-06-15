CHP’li Özcan, Adalet Bakanı’na Mücella Yapıcı'yı sordu
CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Yüksek Mühendis Mimar Mücella Yapıcı’nın muayene sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilmemesine tepki olarak hastaneye gitmeme kararı alması üzerine Bakan Yılmaz Tunç’a soru önergesi verdi.
CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Gezi Davası’ndan hapis cezasına çarptırılan ve 2022 yılının Nisan ayından bu yana hükümlü olarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyesi Yüksek Mühendis Mimar Mücella Yapıcı’nın durumunu Meclis gündemine taşıdı.
Bu kapsamda Özcan, Mücella Yapıcı’nın sağlık sorunları hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yanıtlanması istemiyle Meclise soru önergesi verdi.
“MÜCELLA YAPICI HASTANEYE GİTMEME KARARI ALDI”
Yapıcı’nın muayene sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilmemesine tepki olarak hastaneye gitmeme kararı aldığını belirten Özcan, “Mücella Yapıcı 1 yıl önce tutuklandıktan hemen sonra hastaneye sevki ve muayene işlemleri sırasında kollarının morartacak şekilde kelepçelenmesine, dişinin elleri kelepçeli olarak çekilmesine, muayene sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilmemesine tepki olarak hastaneye gitmeme kararı aldı. Avukatının ifade ettiğine göre, daha önce ameliyat geçiren Yapıcı’nın hapse girdiği tarihte de sonrasında da akut hastalıklarının olduğu ve kullandığı çok sayıda ilacın olduğu bilinmektedir” diye konuştu.
Özcan, Bakan Tunç’a şu soruları yöneltti;
- 72 yaşında hasta bir kadın tutukluya yapılan bu insanlık onuruna aykırı muameleye neden gerek duyulmuştur?
- Hastaneye sevki sırasında elleri kelepçeli olarak araca çıkarılması ve araç içerisinde elleri kelepçeli olarak tutulmasının hukuki dayanağı nedir?
- Basına da yansıyan bu insan haklarına ve onuruna aykırı muamelelerle ilgili sorumlular hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?
- Hasta ve tutukluların hastaneye sevki ve muayene sırasında uygulanması gereken 3’lü protokol ve bunun da üstüne uluslararası bir belge olan ve bu konuda düzenlenen İstanbul protokolü düzenlemelerine neden uyulmamaktadır?
- Bakanlığınızın hasta ve yaşlı tutukluların hastaneye sevki ve uygulanan muayene yöntemlerinin iyileştirilmesine yönelik bir çalışması var mıdır?
- Son dönemde bu konuda artan şikâyetler ve hasta tutukluların bu muayene yöntemlerinin insan haklarına ve onuruna aykırı olduğu yönündeki itirazları dikkate alındığında Bakanlığınız nezdinde herhangi bir tutukluya ilişkin olarak başlatılan ve/veya sonuçlandırılan bir soruşturma var mıdır? Varsa sonuç nedir?
- Özcan, insan hakları ihlallerine karşı mücadeleyi büyüteceklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şallı EYT'den emekli oldu: Aldığı maaşı açıkladı
- AKP'de 'kırgınlık'
- CHP’deki yenilgi dersleri
- Diyarbakır'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!
- Tibet, 'dünyanın çatısında' fuara ev sahipliği yapıyor
- Mezuniyet töreni ahlaksızlıkmış!
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- AKP'li belediye Melike Şahin konserini iptal etti
- Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zengin 10 insanı
- 1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığına verildi