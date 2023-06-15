CHP’li Özcan, Adalet Bakanı’na Mücella Yapıcı'yı sordu

Yayınlanma: 15.06.2023 - 15:42

Güncelleme: 15.06.2023 - 15:43

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Gezi Davası’ndan hapis cezasına çarptırılan ve 2022 yılının Nisan ayından bu yana hükümlü olarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyesi Yüksek Mühendis Mimar Mücella Yapıcı’nın durumunu Meclis gündemine taşıdı.

Bu kapsamda Özcan, Mücella Yapıcı’nın sağlık sorunları hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yanıtlanması istemiyle Meclise soru önergesi verdi.

“MÜCELLA YAPICI HASTANEYE GİTMEME KARARI ALDI”

Yapıcı’nın muayene sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilmemesine tepki olarak hastaneye gitmeme kararı aldığını belirten Özcan, “Mücella Yapıcı 1 yıl önce tutuklandıktan hemen sonra hastaneye sevki ve muayene işlemleri sırasında kollarının morartacak şekilde kelepçelenmesine, dişinin elleri kelepçeli olarak çekilmesine, muayene sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilmemesine tepki olarak hastaneye gitmeme kararı aldı. Avukatının ifade ettiğine göre, daha önce ameliyat geçiren Yapıcı’nın hapse girdiği tarihte de sonrasında da akut hastalıklarının olduğu ve kullandığı çok sayıda ilacın olduğu bilinmektedir” diye konuştu.

Özcan, Bakan Tunç’a şu soruları yöneltti;