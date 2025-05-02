CHP’li Özcan: Bu yağma düzene dur demek zorundayız

Yayınlanma: 02.05.2025 - 12:46

Güncelleme: 02.05.2025 - 12:46

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla’da aralarında tarım alanı, sit alanı, zeytinlik gibi korunması gereken arazilerin de bulunduğu 39 taşınmazın satışa çıkarılmasını TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren Özcan, “Çıkarları uğruna Muğla’yı sermayeye peşkeş çekenlerden halk mutlaka sanıkta hesabını soracaktır” dedi. Bodrum’da 12, Fethiye’de 8, Marmaris’te 7, Datça’da 6, Menteşe, Milas ve Ula’da 2’şer olmak üzere satışı yapılacak muhtelif arsa sayısının toplam 39 olduğunu söyleyen Özcan, taşınmazların bilirkişi tarafından tayin edilmiş piyasa değerinin ise 1 milyar 131 milyon 400 bin TL olarak açıklandığını ifade etti.

“BU YAĞMA DÜZENE DUR DEMEK ZORUNDAYIZ”

Muğla’da satışa çıkarılan arsaların ‘Orman Alanı’, ‘Tarım Alanı’, ‘Turizm/Kırsal Turizm Alanı’, ‘Arkeolojik Sit Alanı’, ‘Marjinal Tarım Alanı’, ‘Tarım Odaklı Kırsal Nitelikli Turizm Alanı’ ve zeytinlik içerisinde kalan alanlar gibi farklı özelliklerinin bulunduğunu ifade eden Özcan, “Bu kadar farklı özelliklerdeki muhtelif arsanın kendi özelliklerine yönelik hassasiyetle belirlenmiş kurallar ve şartname olmadan satılması, Muğla gibi hassasiyetle korunması gereken bir turizm, tarih ve kültür kentinde üstün kamu yararı ilkesine aykırıdır. Turizm ve doğa cenneti Muğlamız, talimatlarla yürütülen imar oyunlarıyla adım adım betona boğulmak istenmektedir. AKP iktidarının politikaları Muğlamızın geleceğini karartmaktadır. Doğayı korumak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir şehir bırakmak istiyorsak bu yağma düzene dur demek zorundayız” dedi.

“BELEDİYELERİN HAKKINI GASP ETMEYİN”

Satışı planlanan taşınmazlardan Belediyelere aktarılması gereken pay oranı ile ilgili bilgiler veren Özcan, “4706 sayılı Kanun’un 6. Maddesi çok açıktır; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan Hazineye ait taşınmazların satışından elde edilen gelirlerden, ilgili belediyelere pay aktarılması yasal bir zorunluluktur. Şehirlerin altyapı yükünü taşıyan ve imar düzenin yöneten asli kurumlardan olan yerel yönetimlerimiz kendi şehirlerinde yapılan satışlardan dışlanmamalıdır. Dolayısıyla, Hazineye ait taşınmazların, Belediyelerin ilgili taşınmazların bulunduğu bölgedeki yerel yönetim hizmetlerinin giderleri göz önünde tutularak, Hazine eliyle satılması sağlıklı bir yerel yönetim bütçesinin oluşması için elzemdir. Aksi durumlar yerel yönetimlere pay vermemek için başvurulan yollardır. Belediyelerin hakkını gasp etmeyin” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZCAN’DAN BAKAN KURUM’A 8 SORU

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti;