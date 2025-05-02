CHP’li Özcan: Bu yağma düzene dur demek zorundayız
Muğla’da piyasa değeri 1 milyar 131 milyon 400 bin TL olan 39 taşınmazın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılmasını TBMM gündemine taşıyan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, “AKP iktidarı için Muğla, korunması gereken bir miras değil, satılacak bir arsadan, ranta çevrilecek bir metrekareden ibarettir. Bu yağma düzene dur demek zorundayız” dedi.
CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla’da aralarında tarım alanı, sit alanı, zeytinlik gibi korunması gereken arazilerin de bulunduğu 39 taşınmazın satışa çıkarılmasını TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren Özcan, “Çıkarları uğruna Muğla’yı sermayeye peşkeş çekenlerden halk mutlaka sanıkta hesabını soracaktır” dedi. Bodrum’da 12, Fethiye’de 8, Marmaris’te 7, Datça’da 6, Menteşe, Milas ve Ula’da 2’şer olmak üzere satışı yapılacak muhtelif arsa sayısının toplam 39 olduğunu söyleyen Özcan, taşınmazların bilirkişi tarafından tayin edilmiş piyasa değerinin ise 1 milyar 131 milyon 400 bin TL olarak açıklandığını ifade etti.
“BU YAĞMA DÜZENE DUR DEMEK ZORUNDAYIZ”
Muğla’da satışa çıkarılan arsaların ‘Orman Alanı’, ‘Tarım Alanı’, ‘Turizm/Kırsal Turizm Alanı’, ‘Arkeolojik Sit Alanı’, ‘Marjinal Tarım Alanı’, ‘Tarım Odaklı Kırsal Nitelikli Turizm Alanı’ ve zeytinlik içerisinde kalan alanlar gibi farklı özelliklerinin bulunduğunu ifade eden Özcan, “Bu kadar farklı özelliklerdeki muhtelif arsanın kendi özelliklerine yönelik hassasiyetle belirlenmiş kurallar ve şartname olmadan satılması, Muğla gibi hassasiyetle korunması gereken bir turizm, tarih ve kültür kentinde üstün kamu yararı ilkesine aykırıdır. Turizm ve doğa cenneti Muğlamız, talimatlarla yürütülen imar oyunlarıyla adım adım betona boğulmak istenmektedir. AKP iktidarının politikaları Muğlamızın geleceğini karartmaktadır. Doğayı korumak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir şehir bırakmak istiyorsak bu yağma düzene dur demek zorundayız” dedi.
“BELEDİYELERİN HAKKINI GASP ETMEYİN”
Satışı planlanan taşınmazlardan Belediyelere aktarılması gereken pay oranı ile ilgili bilgiler veren Özcan, “4706 sayılı Kanun’un 6. Maddesi çok açıktır; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan Hazineye ait taşınmazların satışından elde edilen gelirlerden, ilgili belediyelere pay aktarılması yasal bir zorunluluktur. Şehirlerin altyapı yükünü taşıyan ve imar düzenin yöneten asli kurumlardan olan yerel yönetimlerimiz kendi şehirlerinde yapılan satışlardan dışlanmamalıdır. Dolayısıyla, Hazineye ait taşınmazların, Belediyelerin ilgili taşınmazların bulunduğu bölgedeki yerel yönetim hizmetlerinin giderleri göz önünde tutularak, Hazine eliyle satılması sağlıklı bir yerel yönetim bütçesinin oluşması için elzemdir. Aksi durumlar yerel yönetimlere pay vermemek için başvurulan yollardır. Belediyelerin hakkını gasp etmeyin” diyerek sözlerini tamamladı.
ÖZCAN’DAN BAKAN KURUM’A 8 SORU
Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti;
- Muğla ilinde satışa çıkarılan 39 adet Hazine taşınmazının, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa sunulmasını gerektiren idari, mali veya teknik zorunluluk nedir? Bu zorunluluğa dair hazırlanmış herhangi bir rapor bulunmakta mıdır?
- Özel koruma alanı içinde olmayan taşınmazların satışı neden doğrudan Hazine tarafından yapılmamaktadır?
- 2023, 2024 ve 2025 yıllarının Nisan ayı sonuna kadar geçen sürede; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na Türkiye genelinde ve özel olarak Muğla ilinde tahsis edilen Hazine taşınmazlarının sayısı ve toplam büyüklüğü ne kadardır? Bu tahsislerin Muğla bazında dökümü nedir?
- Satışa konu olan Bodrum’daki arsaların “orman alanı” ve “tarım alanı” vasıflarında olması nedeniyle ilgili mevzuata göre hangi izinler alınmıştır? Başvurusu yapılıp ilgili kurumca izin verilmeyen arsa var mıdır?
- Fethiye’deki “eko turizm/kırsal turizm alanı” içinde yer alan arsaların mevcut imar planları, ve koruma statüleri dikkate alındığında bu taşınmazların satışa çıkarılması ilgili yönetmeliklere uygun mudur?
- Marmaris’teki bazı taşınmazların “arkeolojik sit alanı” içinde yer aldığı ortadadır. Bu alanlar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında bir koruma zırhı altında değil midir? Bu alanların satışa sunulması Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayına sunulmuş mudur?
- Datça’da satışa çıkarılan ve ‘zeytinlik’ niteliğinde olduğu belirtilen taşınmazlar bakımından 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun uyarınca “zeytinlik sahalar daraltılamaz” hükmü ihlal edilmemekte midir? Bu alanlar için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan görüş alınmış mıdır?
- Muğla gibi kültürel ve doğal mirasıyla öne çıkan bir kentte, farklı ekolojik ve tarihi statüler taşıyan bu alanların tek bir müzayede başlığı altında, ayrıntılı çevresel ve toplumsal etki analizleri olmadan satışa çıkarılması üstün kamu yararı ilkesine aykırılık teşkil etmemekte midir?
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